冬末養生關鍵在「藏養」 避免耗損陽氣

▲今迎「大寒」節氣，中醫師提醒養生重在「藏養」與防寒保暖，透過早睡晚起、溫熱飲食與泡腳，為迎接春天蓄積健康能量。（示意圖／取自photoAC）

防寒保暖重點 頭頸、腹腰、腳部不可輕忽

▲大寒節氣通常是最寒冷的時期，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。（圖／馬光中醫提供）

寒邪上身易落枕 肩頸僵硬像石頭

大寒保養方式：三九天敷貼

▲大寒保養茶飲「薑桂甘草茶」。（圖／馬光中醫提供）

大寒穴位保養 按摩＋泡腳雙管齊下

▲大寒穴位保養。（圖／馬光中醫提供）

▲信義馬光中醫診所游晏楠醫師。（圖／馬光中醫提供）

今（20）日迎「大寒」，是二十四節氣的最後一個節氣，也是一年中寒氣最盛的時節。信義馬光中醫診所游晏楠醫師表示，大寒不僅是寒冷的高峰，更是身體蓄積能量、迎接春天的重要轉折點，養生關鍵在於「藏養」與防寒保暖。此時血液循環變慢、免疫力下降，容易出現手腳冰冷、肩頸僵硬、疲倦或感冒等不適，尤其長者與體質虛寒者更需留意。游晏楠醫師提醒，順應節氣早睡晚起、避免過度進補，搭配三九貼、溫熱茶飲與泡腳，有助安然度過寒冬，為春季健康打好基礎。在傳統農業社會，大寒正值歲末年終，田間農事暫歇，人們開始為迎接新年做準備，如掃塵、尾牙祭、醃製臘味等習俗，象徵整理過去、除舊布新，為新的一年累積能量。從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫有言：「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。信義馬光中醫診所游晏楠醫師提醒，在大寒來臨前，須注意保暖、順應自然早睡晚起，在一年最冷的時刻，學會慢下腳步、安頓身心。當寒氣漸退，新的循環也將隨之展開。在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。「防寒保暖」，護好「三個部位」尤其重要：外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。腹部受寒易影響腸胃與代謝。腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。信義馬光中醫診所游晏楠醫師指出，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。此時，常常有病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，會痛苦地扶著脖子或肩膀前來針灸，游晏楠醫師指出，觸診患者肌肉時都像石頭般堅硬、毫無彈性可言，難怪姿勢不良或睡一覺起來就會落枕。針灸後可以立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。游晏楠醫師表示，「正氣存內，邪不可干。」體內若有足夠的正氣（抵抗力），外在的邪氣（病菌）就不容易影響健康。「三九貼」利用冬病冬治的道理，結合時令節氣與穴位療法，可說是中醫的預防針。選用具有溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣，敷貼於客製化的穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢。沖泡方式：1、將所有材料洗淨，放入過濾袋中。2、將過濾袋放入鍋中，加水1500c.c.。3、大火煮滾後，關小火繼續煮約10-15分鐘即可飲用。❗提醒：女性懷孕、經期不宜飲用。用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。手三里穴：肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。公孫穴：拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。足暖則全身暖。每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。