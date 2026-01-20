我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖思惟（如圖）氣質不輸名媛媽媽孫芸芸。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

澳洲求學生活曝光 回顧10年前青澀模樣

▲廖思惟近期曬出10年前照片，引發熱議。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

氣質轉變與未來想像 微風接班添想像

身為台灣時尚圈指標人物孫芸芸的長女，「微風小公主」廖思惟自小就備受關注，過去她曾在公開場合坦言未來不排除接手家族事業，而微風集團市值保守估計約新台幣40億元，也讓她被外界冠上「40億接班人」稱號，隨著年紀漸長，她的一舉一動不僅被視為名媛生活紀錄，也常被放大檢視是否已為接班鋪路。而近期廖思惟曬出自己10年前照片，讓不少粉絲直呼：「氣質不輸名媛媽媽！」現年26歲的廖思惟，目前仍以學生身分長期旅居澳洲，就讀位於黃金海岸的邦德大學，她不時透過社群分享留學日常，從校園生活、度假風景到個人穿搭，累積約16萬名追蹤者，整體風格走簡約高級路線，與年少時的青澀形象已有明顯轉變，也讓不少網友直言：「氣場越來越像孫芸芸！」近日廖思惟跟上社群「回顧2016年」風潮，在IG限時動態曬出多張10年前舊照，其中一張她身穿比基尼、背對鏡頭在海邊日光浴的畫面，引發熱烈討論，當時僅16歲的她，展現與年齡不符的自信氣場；另幾張生活照則記錄她曾漂髮、染漸層髮色的時期，她也幽默自嘲：「這是你們最後一次看到我漂髮！」為舊照增添話題性。隨著年紀增長，廖思惟近年造型多以黑色長髮示人，整體更顯成熟穩重，她也常在返台期間與母親孫芸芸同框拍攝時尚照，母女站在一起宛如姊妹，凍齡程度令人驚艷。外界普遍認為，即便未來不立即接手家業，憑藉外型、氣質與話題度，轉往時尚或演藝領域也具發展潛力；加上她還有弟弟，微風集團最終由誰接班，仍留下不少想像空間。