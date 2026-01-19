我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此率領代表團談判的行政院副院長鄭麗君今（19）日清晨返抵國門，晚間感性發文表示，從去年至今積極與美方磋商，實體加視訊召開超過40場會議，如今與美國商務部完成「台美投資合作MOU」簽署，感謝社會各界的等待與包容，「這趟旅途終於到了回家的時刻！」「這趟旅途終於到了回家的時刻！」鄭麗君今日清晨返抵國門，其於晚間感性發文表示，對於這幾天來社會各界對談判團隊的加油打氣，以及各種指教都衷心感謝。鄭麗君說，上週和政委楊珍妮率團赴華府與美方進行總結會議，獲致談判主要結果包過台灣將取得對等關稅15%且不疊加，而對於美國未來可能制定232條款下的半導體及衍生品關稅，美方也承諾將給予台灣最惠國待遇，以及232其他多項優惠待遇。此行我方和商務部完成簽署「台美投資合作MOU」，也向美國貿易代表署確認，台美雙方預計將於數週後接續完成簽署「台美對等貿易協議」，來完成雙方關稅談判的最後一哩路。鄭麗君說，這9個月來非常感謝社會各界的等待與包容，對於受到關稅衝擊的產業界朋友們真的辛苦了。自去年4月以來，台灣面對巨大的關稅挑戰，政府積極與美國展開磋商，實體加視訊，雙方召開超過40場會議。而為了準備談判，政院跨部會會議也開了超過400場。鄭麗君提及，談判團隊過著雙重時區的生活，在台北時，白天準備談判工作，晚上有時得和美方視訊到深夜；而當在華府實體會議的同時，總統、副總統、院長、3位秘書長、國安會夥伴在台北常徹夜未眠的等待協商進展，隨時on call，並肩作戰，令人感動。這是整個政府團隊9個多月以來的日常，但正因為理解台美關稅對百工百業的沈重壓力，不敢有一絲懈怠。鄭麗君說明，台灣是美國第6大逆差國，也是重要的半導體製造國，必須就對等關稅和232半導體未定關稅一併談判。這不是一場傳統經貿的談判，充滿著未知與挑戰，在這段峰迴路轉的旅途裡，必須克服彼此的貿易逆差，也必須談出產業合作的未來。現在台美投資MOU已經完成，後續還剩下「最後一哩路」，完成「台美對等貿易協議」的簽署。期盼能不負國人託付，及早完成任務。屆時會將協議文本及影響評估送交國會，也會持續向社會報告說明。鄭麗君表示，在這幾個月的談判中，自己內心不由得生出一股信念，因為台灣人的努力，產業實力和企業家精神，已經讓台灣成為世界上一個關鍵的力量，充分地感受到，世界看好台灣、需要台灣，政府會持續全力協助企業在台灣擴大投資，把產業根基扎得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有利的國際佈局，延伸與擴展產業實力。就像大樹要卓然而立於大地，不斷向天際線伸展，所仰賴的是深扎於土地中，強壯而健康的樹根。「我相信，我們一定會以更壯大的台灣自信地走向世界！」