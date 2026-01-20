全球最知名的徒手攀岩家、奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角霍諾德（Alex Honnold），即將於 2026 年1月23日（台灣時間1月24日）挑戰一項挑戰人類極限的壯舉：在不使用任何繩索或安全裝備的情況下，徒手攀登高達508.2公尺的台北101大樓。這項震撼全球的極限挑戰將透過 Netflix 進行全球直播，引發各界對其「攻頂時間」的高度猜測與博弈熱潮。

賠率曝光：1小時15分至1小時30分最受青睞

隨著挑戰日期逼近，預測市場平台Polymarket已針對霍諾德的爬行時間開出賠率。根據最新數據，市場最看好的時間區間落在1小時15分至1小時30分之間，勝率高達29%；緊隨其後的是 1小時30分至1小時 45 分，勝率為26%。

值得關注的是，仍有約9%的賠率認為霍諾德「無法完成」（Not Completed）這次挑戰。這顯示出雖然霍諾德擁有如徒手征服酋長岩（El Capitan，約 900 公尺高、耗時 3 小時 56 分）的傳奇資歷，但台北101獨特的建築結構與環境，依然存在極大的失敗風險。

▲Netflix釋出《赤手獨攀台北101：直播》預告，宣布自由攀岩家艾力克斯霍諾德將於台灣時間1月24日（六）上午9時直播挑戰攀爬101，讓全球觀眾即時見證極限挑戰。（圖／Netflix提供）
▲雖然霍諾德已提前進行帶繩訓練並研究台北101的立面結構，但這座建築對攀岩者來說極具挑戰性。（圖／Netflix提供）
滑溜玻璃、強風與心理壓力成阻力

雖然霍諾德已提前進行帶繩訓練並研究台北101的立面結構，但這座建築對攀岩者來說極具挑戰性。台北101的外牆主要由玻璃與金屬構成，這與他在大自然中熟悉的岩石裂縫完全不同。此外，台北 1 月份的氣候通常濕冷且伴隨強烈陣風，任何一滴水滴或濕滑的邊緣都可能導致致命後果。

有投注的網友分析透露，他認為霍諾德這次的攀爬時間可能超過2小時30分，原因在於這場全球直播帶來的巨大心理壓力。霍諾德本人也曾表示：「我不會倉促行事，我現在有妻子和孩子要照顧。」相較於「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）當初挑戰台北101耗時近4小時，各界都在關注霍諾德是否能刷新這座建築的攀爬紀錄。

誰是艾力克斯霍諾德？

艾力克斯霍諾德是當今全球最頂尖的徒手攀岩家之一。他在 2017 年徒手登上優勝美地酋長岩的過程，不僅創下人類極限，改編成的紀錄片《赤手登峰》更奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。這一次，他將挑戰從地面攀登至508.2公尺的塔尖，而同樣的高度，搭乘台北101的高速電梯僅需37秒即可到達。

▲艾力克斯霍諾德將於1月24日徒手攀爬台北101。（圖／Netflix提供）
▲艾力克斯霍諾德是當今全球最頂尖的無保護獨攀家之一。（圖／Netflix提供）
霍諾德會花多久時間爬上101？

根據預測平台Polymarket的數據顯示，目前市場最看好的區間為1小時15分至1小時30分：

預計登頂耗時 勝出機率 (百分比)
小於 1 小時 5%
1 小時 - 1 小時 15 分 12%
1 小時 15 分 - 1 小時 30 分 29%
1 小時 30 分 - 1 小時 45 分 26%
1 小時 45 分 - 2 小時 8%
2 小時 - 2 小時 15 分 7%
2 小時 15 分 - 2 小時 30 分 4%
超過 2 小時 30 分 8%
未能完成 (Not Completed) 9%
