全球最知名的徒手攀岩家、奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角霍諾德（Alex Honnold），即將於 2026 年1月23日（台灣時間1月24日）挑戰一項挑戰人類極限的壯舉：在不使用任何繩索或安全裝備的情況下，徒手攀登高達508.2公尺的台北101大樓。這項震撼全球的極限挑戰將透過 Netflix 進行全球直播，引發各界對其「攻頂時間」的高度猜測與博弈熱潮。
賠率曝光：1小時15分至1小時30分最受青睞
隨著挑戰日期逼近，預測市場平台Polymarket已針對霍諾德的爬行時間開出賠率。根據最新數據，市場最看好的時間區間落在1小時15分至1小時30分之間，勝率高達29%；緊隨其後的是 1小時30分至1小時 45 分，勝率為26%。
值得關注的是，仍有約9%的賠率認為霍諾德「無法完成」（Not Completed）這次挑戰。這顯示出雖然霍諾德擁有如徒手征服酋長岩（El Capitan，約 900 公尺高、耗時 3 小時 56 分）的傳奇資歷，但台北101獨特的建築結構與環境，依然存在極大的失敗風險。
滑溜玻璃、強風與心理壓力成阻力
雖然霍諾德已提前進行帶繩訓練並研究台北101的立面結構，但這座建築對攀岩者來說極具挑戰性。台北101的外牆主要由玻璃與金屬構成，這與他在大自然中熟悉的岩石裂縫完全不同。此外，台北 1 月份的氣候通常濕冷且伴隨強烈陣風，任何一滴水滴或濕滑的邊緣都可能導致致命後果。
有投注的網友分析透露，他認為霍諾德這次的攀爬時間可能超過2小時30分，原因在於這場全球直播帶來的巨大心理壓力。霍諾德本人也曾表示：「我不會倉促行事，我現在有妻子和孩子要照顧。」相較於「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）當初挑戰台北101耗時近4小時，各界都在關注霍諾德是否能刷新這座建築的攀爬紀錄。
誰是艾力克斯霍諾德？
艾力克斯霍諾德是當今全球最頂尖的徒手攀岩家之一。他在 2017 年徒手登上優勝美地酋長岩的過程，不僅創下人類極限，改編成的紀錄片《赤手登峰》更奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。這一次，他將挑戰從地面攀登至508.2公尺的塔尖，而同樣的高度，搭乘台北101的高速電梯僅需37秒即可到達。
霍諾德會花多久時間爬上101？
根據預測平台Polymarket的數據顯示，目前市場最看好的區間為1小時15分至1小時30分：
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著挑戰日期逼近，預測市場平台Polymarket已針對霍諾德的爬行時間開出賠率。根據最新數據，市場最看好的時間區間落在1小時15分至1小時30分之間，勝率高達29%；緊隨其後的是 1小時30分至1小時 45 分，勝率為26%。
值得關注的是，仍有約9%的賠率認為霍諾德「無法完成」（Not Completed）這次挑戰。這顯示出雖然霍諾德擁有如徒手征服酋長岩（El Capitan，約 900 公尺高、耗時 3 小時 56 分）的傳奇資歷，但台北101獨特的建築結構與環境，依然存在極大的失敗風險。
雖然霍諾德已提前進行帶繩訓練並研究台北101的立面結構，但這座建築對攀岩者來說極具挑戰性。台北101的外牆主要由玻璃與金屬構成，這與他在大自然中熟悉的岩石裂縫完全不同。此外，台北 1 月份的氣候通常濕冷且伴隨強烈陣風，任何一滴水滴或濕滑的邊緣都可能導致致命後果。
有投注的網友分析透露，他認為霍諾德這次的攀爬時間可能超過2小時30分，原因在於這場全球直播帶來的巨大心理壓力。霍諾德本人也曾表示：「我不會倉促行事，我現在有妻子和孩子要照顧。」相較於「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）當初挑戰台北101耗時近4小時，各界都在關注霍諾德是否能刷新這座建築的攀爬紀錄。
誰是艾力克斯霍諾德？
艾力克斯霍諾德是當今全球最頂尖的徒手攀岩家之一。他在 2017 年徒手登上優勝美地酋長岩的過程，不僅創下人類極限，改編成的紀錄片《赤手登峰》更奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。這一次，他將挑戰從地面攀登至508.2公尺的塔尖，而同樣的高度，搭乘台北101的高速電梯僅需37秒即可到達。
根據預測平台Polymarket的數據顯示，目前市場最看好的區間為1小時15分至1小時30分：
|預計登頂耗時
|勝出機率 (百分比)
|小於 1 小時
|5%
|1 小時 - 1 小時 15 分
|12%
|1 小時 15 分 - 1 小時 30 分
|29%
|1 小時 30 分 - 1 小時 45 分
|26%
|1 小時 45 分 - 2 小時
|8%
|2 小時 - 2 小時 15 分
|7%
|2 小時 15 分 - 2 小時 30 分
|4%
|超過 2 小時 30 分
|8%
|未能完成 (Not Completed)
|9%