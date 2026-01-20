我是廣告 請繼續往下閱讀

任何長期關注並報導頂級網球賽事的人都會告訴你，澳洲網球公開賽（Australian Open）總有一種獨特的氛圍，那是一種與其他三大滿貫賽截然不同的能量。這幾乎是不可避免的。作為年度第一場大滿貫，它總是球員們最愛的澳洲整體的戶外文化、年復一年完美無瑕的賽事組織、天氣、食物，以及熱情的人們。因此，澳網被貼上「快樂大滿貫」的標籤，一點也不令人意外。但在2026年這場盛會的歡愉氣氛下，一個嚴肅的疑問籠罩著墨爾本公園，第25座大滿貫冠軍是喬科維奇（Novak Djokovic）的主要動力，但卻也不禁會懷疑，歲月是否已經追上了他。這正是定義今年賽事的巨大反差。一方面，我們看到了賽事本身的狂歡。多虧了賽事總監提列（Craig Tiley）主導的創新舉措，墨爾本公園比以往任何時候都更具活力。去年推出並在今年擴大舉辦的「一分大滿貫（One-point Slam）」證明是球迷參與的傑作。加上開放12歲以下兒童免費入場等措施，結果就是入場人數的驚人激增。甚至在會內賽正式開打前，人潮就已打破紀錄。光是資格賽第一天，就有多達29261名球迷湧入大門。提列和他的團隊預計，在會內賽第一週的賽事期間，將有約30萬名球迷淹沒整個賽區。澳網球迷參與度達到了歷史新高。然而，在「快樂大滿貫」的嘉年華氛圍之下，這項運動的歷史正處於平衡點。喬科維奇重返墨爾本，不只是為了比賽，而是為了追逐一段決定性的歷史：第25座大滿貫金杯。多年來，喬科維奇似乎對時間的流逝免疫，他的柔韌性和耐力違背了生物學常理，但現在的問題不再僅僅關於技術，而是關於生理時鐘。在一個看台上和球網對面都充滿年輕面孔的賽事中，這位塞爾維亞老將的戰鬥，既是對抗新生代，也是對抗自己日益老化的身體。當破紀錄的人潮擠爆墨爾本公園時，他們不單是為了感受「快樂大滿貫」的氛圍而來，他們更是為了見證這位史上最偉大球員（GOAT）油箱裡是否還存有最後一個奇蹟，或者是見證「快樂大滿貫」成為未來終於追上過去的歷史轉折點。