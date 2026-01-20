我是廣告 請繼續往下閱讀

出國旅遊偶爾會遇上得轉機的情況，但各大機場的轉機條件以及便利性有所不同，英國專業航空分析公司OAG公布2025年全球50佳的中轉機場排名，倫敦希斯洛機場連3年拿下全球最強樞紐寶座，值得注意的是，桃園機場在這份榜單也悄悄進步。英國的機場分析公司OAG長期統計數據，包含各機場主要航班以及飛行地點，加上潛在的航程連接數量，以此進行統計，發布Megahubs指數，分析世界各地哪些機場最擅長將旅客從A地送到其他地區。調查報告使用OAG彙整全球100個最大機場和100個最大國際機場的航班數據，回溯2024年9月1日至2025年8月31日的總航班座位數。資料擷取自2024年9月至2025年8月，包含了全球航空業最繁忙的一天，即2025年8月1日星期五。計算了以六小時內所有可能的轉機航班總數，包括進出航班中至少有一個為國際航班的情況。倫敦希斯洛機場在六小內轉機的條件下，穩坐全球互聯程度最高機場的寶座，至於在最繁忙的一天中，該機場可提供超過 59,000 個座位，飛往 226 個目的地的轉機選擇。排名第二的是伊斯坦堡機場，一年中最繁忙的一天潛在航班連接數量同比增長了 25%，且能轉換的乘客座位數和目的地比希斯洛機場來得更多，可轉機目的地達到327個為最多，第3名則是阿姆斯特丹史基浦機場。前10佳轉機機場中，吉隆坡機場是亞洲機場排名最高，與法蘭克福機場並列第4，東京羽田機場則從2024年的第3名，滑落到 2025 年的第9名，航網連結度下降10%。至於桃園機場則排名第37，比2024年進步1名。