台美關稅談判結果出爐，行政院長卓榮泰稱談判團隊「擊出全壘打」，四項談判目標全數達成，卓榮泰今天還親自前往機場接機，感謝談判團隊的辛勞與付出。卓榮泰的目的，就是要以言語和實際行動，落實台美談判的確是獲得了舉世無雙的成就。但到了藍委嘴裡，卓榮泰的作為卻成了「喪事喜辦」，國民黨主席鄭麗文也說是把不堪的談判結果當成重大成就；前民眾黨主席柯文哲更稱「把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊！」同樣一個談判結果，居然也變成「信者恆信、不信者恆不信」，朝野解讀完全不同。YAHOO所做的網路民調，對談判結果滿意與不滿意的比例也相當接近。雖然網路民調不精準又有機構效應，但民眾對談判成果看法分歧，應該也是事實。民進黨政府敲鑼打鼓，宣稱台美談判獲得舉世無雙的成就，連韓國都感到緊張，但還是有很多民眾並不買單，原因不外幾點：一、協議達成時間遠晚於日本、美國。雖然台灣談判的結果15%關稅不疊加，與日本、韓國之前的條件相當，甚至還有日、韓所沒有的半導體最惠待遇，但達成協議的時間基礎不同，難謂台灣就超越日、韓。尤其在美國最高法院即將做出裁決前夕達成協議，是賺是賠還有待觀察。二、川普善變，現在的條件未必是最終條件。川普對等關稅搞得天下大亂，台灣人普遍疑川。川普反覆無常、顛三倒四的性格，更讓人不敢相信川普政府的任何承諾。今年1月3日，川普不顧國際法的規範，把委內瑞拉總統馬杜洛抓到美國，接著又繼續揚言要以強硬手段拿下格陵蘭，接著宣布要對包括英國在內的歐洲八國加徵10%的關稅。川普連對英國和歐洲國家都不講任何情分，說變就變，更遑論台灣。三、談判結果難以判斷。相較於日本承諾的5500億美元、韓國的3500億美元，換取15%的對美關稅，台灣的2500億美元（企業直接投資）＋2500億美元（信用保證）並沒有辦法直接比較，但至少看起來不算十分划算。真正重點是台灣的談判過程太不透明，各產業在談判過程中參與有限，各產業無法清楚瞭解自己可能受到的影響，甚至有些企業還沒等到談判結果就已經撐不下去。所以在談判結果出爐第一時間，除了電電公會等少數之外，多數公會都沒有發聲。未來的2500億＋2500億沒有人知道會發聲在什麼行業和領域，但最大的可能是台積電及其上下游整個產業鏈。雖然鄭麗君稱之為是台灣技術和產業「成為世界關鍵力量」，但背後究竟要付出多少代價、損失多少GDP和就業機會，沒有任何人有概念，政府也不準備向全民說明。所有人都知道川普在搶劫全世界，賴清德政府卻非要擺出一副是台灣自願的樣子，這種斯德哥爾摩症候群的心態，自然沒有人相信賴政府和民進黨講的是真話。無論賴清德和卓榮泰如何吹噓，都會被認為是被PUA的結果。賴清德和民進黨相信「謊話講一千遍，就會變成真的」，把關稅談判宣傳成空前的勝利，彷彿台灣的地位就此凌駕於日、韓之上。但關稅談判的成敗，最終仍然必須要反應在經濟上。不管民進黨政府今天吹得如何天花亂墜、超日趕韓，經濟最終變好還是變壞，才是決定民眾是否改變投票意向的關鍵。今天一時的勝負，其實並沒有那麼重要。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com