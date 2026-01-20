NBA官方今(20)日正式公布了2026年洛杉磯全明星賽(All-Star Game)的首波10位先發球星名單。最大震撼彈莫過於洛杉磯湖人傳奇球星詹姆斯(LeBron James)，他在西區球迷票選中僅排名第8，確定中斷了長達21年連續擔任全明星賽先發的歷史紀錄。與此同時，馬刺「斑馬」文班亞馬(Victor Wembanyama)則在激烈的票選中險勝，生涯首度榮膺明星賽先發。
LeBron人氣下滑？ 西區先發Luka、Wemby領銜
根據投票結果（球迷50%、球員25%、媒體25%），西區的競爭異常激烈。轉戰湖人的唐西奇(Luka Doncic)以高人氣入選，將與金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、馬刺長人文班亞馬、勇士射手柯瑞(Steph Curry)以及雷霆一哥「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)共同組成西區先發陣容。
值得一提的是，Wembanyama在總票數上與灰狼球星艾德華茲(Anthony Edwards)戰成平手，最終靠著較高的「球迷得票數」驚險勝出，搶下先發席次。這也是Wembanyama繼上季入選替補後，首度以先發身分亮相。
在東區方面，公鹿「字母哥」阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)毫無懸念入選，這是他連續第10年擔任先發，保有現役最長紀錄。其餘東區先發包括塞爾維亞前鋒布朗(Jaylen Brown)、尼克後衛布朗森(Jalen Brunson)、76人後衛馬克西(Tyrese Maxey)以及活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)。
賽制大改革！ 美國隊vs國際隊「三國鼎立」
今年的全明星賽將迎來重大變革，取消傳統的東西區對抗，改採「循環賽制」。參賽的24名球星將被拆分為3支隊伍（每隊8人）：其中2隊由美國球員組成，第3隊則全數由「國際球員」組成。
目前公布的10位先發中，已確定有5位將進入「國際隊」名單，分別是加拿大的SGA、塞爾維亞的約基奇、斯洛維尼亞的唐西奇、法國的文班亞馬以及希臘的字母哥，這支國際聯軍的戰力被外界視為奪冠大熱門。
教練選替補 Silver握有最終決定權
剩餘的14位替補名單將由各隊總教練票選產生。若最終選出的名單無法湊齊「16位美國球員」與「8位國際球員」的賽制需求，聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)將介入進行增補或替換。2026年NBA全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇全新主場Intuit Dome盛大舉行，這場改制後的「美、歐大戰」，勢必將引爆話題。
2026 NBA全明星賽先發名單一次看
西區入選者：
- 後衛： Steph Curry (勇士，第12次入選)
- 後衛： Shai Gilgeous-Alexander (雷霆，第4次入選)
- 後衛： Luka Doncic (湖人，第6次入選)
- 前鋒： Nikola Jokic (金塊，第8次入選)
- 前鋒： Victor Wembanyama (馬刺，第2次入選)
- 後衛： Jalen Brunson (尼克，第3次入選)
- 後衛： Tyrese Maxey (76人，第2次入選)
- 後衛： Cade Cunningham (活塞，第2次入選)
- 前鋒： Jaylen Brown (塞爾提克，第5次入選)
- 前鋒： Giannis Antetokounmpo (公鹿，第10次入選)