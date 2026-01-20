我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺狀元長人文班亞馬（Victor Wembanyama）在激烈票選中力壓安東尼・艾德華茲，生涯首度入選NBA全明星賽先發，被視為聯盟新世代門面的最佳代表。（圖／美聯社／達志影像）

▲西區全明星先發陣容由唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokic）與文班亞馬（Victor Wembanyama）組成，堪稱當今NBA最具話題性的夢幻五人組。（圖／美聯社／達志影像）

後衛： Steph Curry (勇士，第12次入選)





Steph Curry (勇士，第12次入選) 後衛： Shai Gilgeous-Alexander (雷霆，第4次入選)





Shai Gilgeous-Alexander (雷霆，第4次入選) 後衛： Luka Doncic (湖人，第6次入選)





Luka Doncic (湖人，第6次入選) 前鋒： Nikola Jokic (金塊，第8次入選)





Nikola Jokic (金塊，第8次入選) 前鋒： Victor Wembanyama (馬刺，第2次入選)





後衛： Jalen Brunson (尼克，第3次入選)





Jalen Brunson (尼克，第3次入選) 後衛： Tyrese Maxey (76人，第2次入選)





Tyrese Maxey (76人，第2次入選) 後衛： Cade Cunningham (活塞，第2次入選)





Cade Cunningham (活塞，第2次入選) 前鋒： Jaylen Brown (塞爾提克，第5次入選)





Jaylen Brown (塞爾提克，第5次入選) 前鋒： Giannis Antetokounmpo (公鹿，第10次入選)





SGA2026年全明星賽改制為美國隊對抗國際隊的循環賽制，先發名單中已有5名國際球星入列，包含約基奇、字母哥、唐西奇、文班亞馬與SGA，國際聯軍戰力備受看好。（圖／美聯社／達志影像）

NBA官方今(20)日正式公布了2026年洛杉磯全明星賽(All-Star Game)的首波10位先發球星名單。最大震撼彈莫過於洛杉磯湖人傳奇球星詹姆斯(LeBron James)，他在西區球迷票選中僅排名第8，確定中斷了長達21年連續擔任全明星賽先發的歷史紀錄。與此同時，馬刺「斑馬」文班亞馬(Victor Wembanyama)則在激烈的票選中險勝，生涯首度榮膺明星賽先發。根據投票結果（球迷50%、球員25%、媒體25%），西區的競爭異常激烈。轉戰湖人的唐西奇(Luka Doncic)以高人氣入選，將與金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、馬刺長人文班亞馬、勇士射手柯瑞(Steph Curry)以及雷霆一哥「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)共同組成西區先發陣容。值得一提的是，Wembanyama在總票數上與灰狼球星艾德華茲(Anthony Edwards)戰成平手，最終靠著較高的「球迷得票數」驚險勝出，搶下先發席次。這也是Wembanyama繼上季入選替補後，首度以先發身分亮相。在東區方面，公鹿「字母哥」阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)毫無懸念入選，這是他連續第10年擔任先發，保有現役最長紀錄。其餘東區先發包括塞爾維亞前鋒布朗(Jaylen Brown)、尼克後衛布朗森(Jalen Brunson)、76人後衛馬克西(Tyrese Maxey)以及活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)。今年的全明星賽將迎來重大變革，取消傳統的東西區對抗，改採「循環賽制」。參賽的24名球星將被拆分為3支隊伍（每隊8人）：其中2隊由美國球員組成，第3隊則全數由「國際球員」組成。目前公布的10位先發中，已確定有5位將進入「國際隊」名單，分別是加拿大的SGA、塞爾維亞的約基奇、斯洛維尼亞的唐西奇、法國的文班亞馬以及希臘的字母哥，這支國際聯軍的戰力被外界視為奪冠大熱門。剩餘的14位替補名單將由各隊總教練票選產生。若最終選出的名單無法湊齊「16位美國球員」與「8位國際球員」的賽制需求，聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)將介入進行增補或替換。2026年NBA全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇全新主場Intuit Dome盛大舉行，這場改制後的「美、歐大戰」，勢必將引爆話題。