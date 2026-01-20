羅大佑回來了！這位華語樂壇的傳奇教父，如果不當歌手，現在可能是一位在診間幫看病的羅醫師。2026年一開春，羅大佑宣布將重返他人生最重要的兩個起點台中、高雄開唱，同時也是帶著樂迷回溯他當年脫下白袍、拿起吉他的命運之旅。這次他玩大的，不使用電吉他，而是以16人編制的春龍交響樂團，推出《四季戀紅交響宴音樂會》，讓粉絲聽見他為音樂燃燒的靈魂。
台中讓他脫下白袍！高雄給了他第一把吉他
這次《四季戀紅交響宴音樂會》的巡演地點，羅大佑特地選在台中與高雄，因為這裡是他從醫學生蛻變成音樂人的關鍵地。將時間倒轉回他的青春期，高雄是他音樂夢萌芽的地方，13歲到18歲的羅大佑，在這裡騎著腳踏車上下學，也在高雄擁有人生第一把吉他，狂練樂器的熱血歲月，都成了創作經典名曲的養分。
台中是羅大佑人生劇本的大轉折。曾在中國醫藥學院（現中國醫藥大學）苦讀醫學系的他，腦袋裡裝的卻全是音符。大二寫出〈歌〉、大五為電影寫下〈閃亮的日子〉，最後他決定放棄當醫生，轉身投入音樂。現年71歲的羅大佑，重返孕育他的兩座城市，要在台中國家歌劇院與衛武營，以音樂和當年的自己對話。
不插電更震撼！16人樂團打造聽覺饗宴
羅大佑近年追求音樂的極致純粹，找來16位中西方頂尖樂手組成春龍交響樂團。從鋼琴、弦樂四重奏，到東方味的笙、笛、揚琴，他將經典金曲全部交響化。他表示：「這就像是用樂章寫散文，帶大家穿梭情感的四季。」
致敬黃霑神曲 早鳥票可選位
為了迎接2026丙午火馬年，羅大佑歌單很有誠意，預告會較少演出的隱藏神曲，最讓人期待的，就是他將重現電影《笑傲江湖》的主題曲〈滄海一聲笑〉，致敬老友黃霑，以交響樂的磅礴氣勢，唱出當年的江湖豪情，還有經典的〈戀曲2000〉也將華麗變身。
《四季戀紅交響宴音樂會》將於3月7日和8日，在台中國家歌劇院大劇院登場，以及 4月3日、4日到高雄衛武營開唱。即日起在OPENTIX售票APP、官網 ，以及7-11 ibon、全家FamiPort售票機台全面開賣，目前到1月27日止，皆為限時早鳥樂迷優惠，票價88折，也有優先選位福利。
《四季戀紅交響宴音樂會》
時間／地點：
3月7日、8日；台中國家歌劇院大劇院
4月3日、4日；高雄衛武營
售票：Opentix、ibon、FamiPort
優惠：即日起至1月27日為早鳥88折
