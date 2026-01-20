氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，強冷空氣南下，全台明顯轉冷，今晨最低溫出現在台東東河11.1度，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部有局部降雨，中南部多雲時晴但早晚偏冷。今日至週五受強冷空氣影響，平地最低溫探8度，屬強烈大陸冷氣團等級，體感濕冷需注意保暖，週末起天氣回穩回溫，下週仍有另一波冷空氣待觀察。至於輕颱洛鞍則強度逐漸減弱，有持續消散的趨勢。
今晨最低溫台東東河11.1度！強冷空氣南下 北台灣越晚越濕冷
昨（20）日各地最高溫約落在25至29度之間，今晨截至4時52分，本島平地最低溫出現在台東東河鄉，僅11.1度，主要受到輻射冷卻影響，各地平地低溫仍持續下降，約在11至14度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日強冷空氣南下，氣溫快速下探，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部有局部降雨機率；中南部則以多雲時晴為主，但氣溫同樣下降，入夜後轉冷。預估今日各地氣溫，北部約由15度一路降至10度，中部11至22度，南部13至25度，東部11至23度。
強烈大陸冷氣團來了！最低溫下探8度 高山有望降雪
明日至週五（21日至23日）強冷空氣持續影響，北台灣連續多日濕冷，北部、東半部有局部降雨情形；週五北部雨勢趨緩轉為多雲，東半部仍有短暫雨。這段期間中南部則多為多雲時晴，白天偏涼、早晚明顯轉冷。
吳德榮指出，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」標準（台北測站低於或等於12度）的機率最高，本島平地最低溫有機會降至8度左右，雖未達寒流等級，低溫也不如前一波猛烈，但因濕冷效應明顯，體感溫度仍偏低，民眾務必注意保暖、不可輕忽。
由於條件充足，明日與週四，3000公尺以上高山如合歡山、雪山一帶有降雪機率，約2000公尺左右的太平山則處在臨界條件，冰霰、霧淞等固態降水機率高，仍有飄雪可能。
週六各地天氣好轉！下週再迎新一波冷空氣 北東再降溫轉雨
最新模式也顯示，週六至下週二（24日至27日）冷空氣逐日減弱，天氣好轉，各地轉為晴朗穩定，東半部僅有零星飄雨機率，白天回溫、體感舒適，但夜間仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷、日夜溫差大。至下週二晚間起至週四（29日），另一波冷空氣南下，強度屬一般等級，北部、東部轉雨降溫，但模式仍在調整，後續變化仍需觀察。
此外，最新觀測指出，輕颱洛鞍已呈現高低層分離狀態。根據氣象署公布的颱風路徑潛勢預測圖顯示，洛鞍目前在菲律賓東方海面大迴轉，強度逐漸減弱，未來有持續消散的趨勢。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（20）日各地最高溫約落在25至29度之間，今晨截至4時52分，本島平地最低溫出現在台東東河鄉，僅11.1度，主要受到輻射冷卻影響，各地平地低溫仍持續下降，約在11至14度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日強冷空氣南下，氣溫快速下探，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部有局部降雨機率；中南部則以多雲時晴為主，但氣溫同樣下降，入夜後轉冷。預估今日各地氣溫，北部約由15度一路降至10度，中部11至22度，南部13至25度，東部11至23度。
明日至週五（21日至23日）強冷空氣持續影響，北台灣連續多日濕冷，北部、東半部有局部降雨情形；週五北部雨勢趨緩轉為多雲，東半部仍有短暫雨。這段期間中南部則多為多雲時晴，白天偏涼、早晚明顯轉冷。
吳德榮指出，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」標準（台北測站低於或等於12度）的機率最高，本島平地最低溫有機會降至8度左右，雖未達寒流等級，低溫也不如前一波猛烈，但因濕冷效應明顯，體感溫度仍偏低，民眾務必注意保暖、不可輕忽。
由於條件充足，明日與週四，3000公尺以上高山如合歡山、雪山一帶有降雪機率，約2000公尺左右的太平山則處在臨界條件，冰霰、霧淞等固態降水機率高，仍有飄雪可能。
最新模式也顯示，週六至下週二（24日至27日）冷空氣逐日減弱，天氣好轉，各地轉為晴朗穩定，東半部僅有零星飄雨機率，白天回溫、體感舒適，但夜間仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷、日夜溫差大。至下週二晚間起至週四（29日），另一波冷空氣南下，強度屬一般等級，北部、東部轉雨降溫，但模式仍在調整，後續變化仍需觀察。
此外，最新觀測指出，輕颱洛鞍已呈現高低層分離狀態。根據氣象署公布的颱風路徑潛勢預測圖顯示，洛鞍目前在菲律賓東方海面大迴轉，強度逐漸減弱，未來有持續消散的趨勢。