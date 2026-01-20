我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠希留八字鬍造型竟被說撞臉毛利小五郎。（圖／微博@芒果撈小萌主）

45歲香港藝人陳冠希已多年未在螢光幕前活躍，專注於家庭生活與個人事業，偶爾才在社群平台曬出近況。而近日他被捕捉與家人現身美國洛杉磯參加婚禮，只見穿著西裝的他臉上留起八字鬍後，竟撞臉動漫角色，讓粉絲狂喊：「這不是在《名偵探柯南》中沉睡的毛利小五郎嗎？」還有粉絲直接玩起P圖。陳冠希過去總以潮男形象現身，自己也有經營潮牌，時尚風格一直是眾人模仿的對象。不料近日有粉絲在美國洛杉磯某間餐廳，巧遇陳冠希帶妻女一起喝喜酒，穿著棕色西裝、配戴同色系領帶的他，看起來比以往更加成熟，甚至還留起了八字鬍，一轉頭的瞬間，竟直接撞臉毛利小五郎，照片火速被瘋傳，讓大家都笑翻。陳冠希與中國超模秦舒培婚後育有一女Alaia，一家人常被拍到出遊、互動融洽。這次一家三口一同參加喜酒，也是當天現場的一大亮點，有人大讚陳冠希就算到這個年紀，素顏一樣扛打，並大讚他的女兒越大越漂亮，遺傳了父母的好基因。陳冠希逐漸淡出娛樂圈後，不時會在社群上曬出與家人的生活照，也會分享女兒的畫作與日常，父愛流露毫不保留。外界普遍認為他已成功轉型為成熟潮爸，不僅形象穩重許多，也更懂得珍惜眼前生活。回顧過去，陳冠希曾因2008年轟動一時的私密照事件，不只讓自己形象大跌、演藝工作全面停擺，也害慘了大批女星。儘管一度跌入谷底，但他選擇淡出螢光幕，專心經營個人品牌CLOT與家庭生活。經歷時間沉澱，如今的他已轉變為丈夫、父親與創業者，成功翻轉形象，走出屬於自己的新人生。