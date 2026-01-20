我是廣告 請繼續往下閱讀

前中廣董事長趙少康去年（2025）726大罷免投票日兩度亮票讓媒體拍攝遭到起訴，他首度出庭便承認錯誤示範，也不想浪費司法資源，請求判決緩刑並附帶支付公庫5千元的條件，台北地院今天上午宣判拘役55天，得易科罰金、緩刑2年，，須支付公庫5萬元。2025年7月26日上午9點多，趙少康前往台北市立大安國民中學投開票所投票，選票圈選完畢，還沒投入票匭前向攝影鏡頭展示選票提供拍攝，台北市選舉委員會認定違反《公職人員選舉罷免法》第88條第2項的「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」及第105條的規定，台北地檢署去年11月起訴趙少康違反選罷法，批評他犯後態度不佳，建請法院從重量刑。去年12月31日趙少康出庭表示，知道自己做了不好的錯誤示範，在投票當天就表示過、也從未不認錯；他早就講過不贊成全面性無差別罷免，不用靠亮票表達立場，他很疑惑自己哪裡做錯，為何檢方說他犯後態度不好？他自認態度良好，檢察官問什麼都回答，但偵訊當天都沒問認不認罪，如果有問他一定認，他有請求檢方不起訴或緩起訴，這是「這輩子第一次被起訴，我也很難過」，但絕對不會再犯，下次選舉會小心。趙少康回憶投票日當天選務人員沒制止他並允許記者拍攝，「我就配合亮一下票」，後來已經要把票投進去了，記者喊「給我們拍一下」，他才會拿起來讓媒體拍，沒想到會用長鏡頭拍到，真要亮票「一次就夠，幹嘛兩次？」他強調罷免票只有A4紙一半，沒什麼好折的，投進去也不用折，折起來反而可能會讓印泥沾到。對於起訴書說趙少康不聽選務人員制止故意亮票，他在庭上強調，當時背對選務人員，沒看到、也沒聽到對方「大聲制止」，如果有制止但他不聽，新聞一定會報導。趙少康委任律師葉慶元表示，趙少康是「過失亮票」沒有惡意，但為了節省司法資源而承認違反選罷法，請法官考量這是犯後態度良好。亮票立法目的是避免賄選，趙少康不可能成為賄選對象，請法院從輕量刑並宣告緩刑。葉慶元引用嘉義地院一份判決，被告刻意亮票，遭判拘役10天、緩刑2年，條件是支付公庫5千元，因此希望本案衡酌先例處理。法官問趙少康能接受附條件緩刑嗎？葉慶元代答，希望比照嘉義的案子，意即付5千元。