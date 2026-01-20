我是廣告 請繼續往下閱讀

大寒養生旺運祕招一覽！補氣養血、提升精神

1.喝粥、喝熱湯：

大寒節氣建議多喝熱湯或熱粥，不僅能暖身，也有助於養胃。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：

3.睡前泡澡：

4.大寒與年節習俗：

大寒可以開始採買年貨、準備春節禮品與祭祖用品,同時添購春聯與新衣,象徵一年即將進入尾聲。

5.大寒觀天象、測年運：

大寒6禁忌一次看！暖氣別開太強、少喝酒

1.切忌食用生冷食物：

2.不宜過早外出：

長輩在大寒節氣若有早起需求,務必注意保暖、增加衣物。

3.避免過於激烈運動：

4.作息宜早睡晚起：

大寒過後更應調整作息,透過充足睡眠補足精氣,讓身體維持良好狀態。

5.少喝酒：

6.暖氣不宜過強：

