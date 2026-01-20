我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lucas（上排左1）在經紀人婚禮上久違同框NCT成員。（圖／微博@搜狐韓娛）

韓國男團NCT前成員Lucas（黃旭熙）在2021年爆出私生活爭議後，形象受到重創而宣布退團，改以solo歌手身分活動。而18日，他被捕捉在退團後首度合體NCT團員，參加NCT經紀人的婚禮，他前團體威神V成員也都現身，還在和新人拍照環節久違同框團員，雖然未捕捉有直接互動，但依然引發熱議，現場照直接被瘋傳。Lucas在2021年爆出「把粉絲當後宮」等渣男行為，讓他形象瞬間暴跌，在消失一陣子後宣布退團，直到2024年才宣布以Solo身分出道，還到台灣拍攝電視劇《時候(A Time)》。而在18日經紀人的婚禮上，NCT小分隊威神V成員也都到場，幾人還一起在台上跟新人合照，雖然沒有直接互動，但退團後的首度同框火速引發熱議。Lucas在2021年被爆出劈腿多位粉絲，遭女性指控被當成提款機、約會費用都是女方出，甚至騙女生上床，受害者曬出語音、床照等證據，受害女性從韓國一路遍佈到中國，引起軒然大波，種種爆料讓Lucas形象一落千丈，儘管他隨後緊急出面道歉，但仍止不住血，最終以他宣佈暫停演藝活動收場。而沉寂2年後，Lucas於2024年2月宣布復出，以solo歌手的名義成立個人工作室、舉辦簽售、見面會等，還登上時尚活動走秀並創建全新的個人社交帳號，並於同年4月發行首張個人單曲〈Renegade〉，正式回歸演藝圈。除了歌手身分外，Lucas也跨足戲劇，在去年4月宣布在台灣拍攝戲劇處女作《時候(A Time)》。這部作品由《一把青》導演曹瑞原執導，言承旭、吳慷仁、張鈞甯、陳意涵等大咖演員合作，而Lucas則飾演言承旭的少年時期，超強陣容引發外界注目。