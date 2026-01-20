我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德5歲接觸攀岩、登台北101掀關注

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本月24日將挑戰徒手攀登台北101，，全球引頸期盼，對此，《NOWNEWS今日新聞》整理出霍諾德過去10項紀錄事件簿，靠著過人體能、專業技術及驚人意志力，征服世界各地嚴峻山峰，更被拍攝成紀錄片進而榮獲奧斯卡，壯舉嘆為觀止。原來，霍諾德5歲就愛上攀岩運動，10歲起積極訓練，到了大學因此輟學，至今40歲的他，仍在這條無止盡的登頂之路，持續上升中。年僅18歲的霍諾德，2007年徒手獨攀優勝美地國家公園Astroman與The North Face of the Rostrum兩條路線，完成單日連攀的紀錄，前者高度約1000英尺，後者約700英尺，此次行動，讓霍諾德受到攀岩界的青睞，被視為獨攀者的重要後起之秀。2008年霍諾德於猶他州錫安國家公園（Zion National Park）完成Moonlight Buttress路線，段數9段，高度約1200英尺，霍諾德形容，該條路線是純耐力型的攀登挑戰，「重點在於是否具備長時間維持體能的能力」，考驗整體體能與節奏控制。同年，霍諾德完成優勝美地半圓頂西北壁常規路線（Regular Northwest Face of Half Dome），段數22段，高度有2000英尺，霍諾德花費2小時50分鐘，過程被拍成紀錄片 《孤行大岩壁》（Alone on the Wall），是他解鎖長距離岩壁的代表作。2011年6月，霍諾德完成優勝美地國家公園The Phoenix路線，高度約130英尺，該段為經典裂縫岩壁路線，難度相當高，需要精湛的技術和力量來操作手腳深入岩石縫隙，霍諾德成為該路線首位完成5.13等級徒手獨攀的攀岩者，實力有目共睹。2012年霍諾德完成優勝美地國家公園Mount Watkins（沃特金斯山）、El Capitan's Nose（酋長岩的鼻子）及Half Dome（半圓頂）路線，首位以單人形式完成該地三大經典岩壁，過程約多為無繩攀登，共花18小時55分鐘完成，攀登生涯迎接高峰。2014年，霍諾德完成加拿大Squamish（蘇夸密許）酋長岩University Wall＋Roman Chimneys路線，段數12段，全程花費約2小時完成，霍諾德曾表示，這條路線像是Astroman的硬漢版本，高強度體能消耗，是他於當地堪稱最大膽、最勇猛的挑戰。霍諾德一樣在2014年完成位於墨西哥的小波特雷羅山（El Potrero Chico）El Sendero Luminoso路線，段數15段，約有2500英尺，該路段地質為石灰岩與花崗石，對於路線及岩點穩定考驗大，嚴峻環境也成了不小阻礙，所幸霍諾德最後驚險完成。2017年霍諾德徒手獨攀完成優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）路線，在無繩、無保護裝備情況下攀登整面嵷岩，段數30段，高度約3200英尺，創下史上紀錄，該壯舉被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），2019年榮獲奧斯卡最佳紀錄片獎。2018年，霍諾德合作另一攀岩家Tommy Caldwell（湯米考德威爾），完成優勝美地國家公園The Nose路線，約3000英尺的高度，2人僅花1小時58分完成，創下該路線最新速度，該成就被視為技術與風險並存的極限挑戰，攀岩界備受推崇。2022年，霍諾德完成橫跨美國內華達州Red Rock Canyon（紅岩峽谷）等14多條路線的攀登計劃，總長約60公里，高度超過22965英尺，耗費約32小時達成，這趟行程結合攀岩、健行與爬行，霍諾德事後形容：「那是在峽谷裡非常難得的一天。」霍諾德是全球最知名的自由攀岩家之一，以「無保護獨攀」聞名，他出生於美國加利福尼亞州，從5歲開始就接觸攀岩，在體育館裡不斷練習，10歲時每周進行攀岩訓練，青少年時期參加許多國際少年攀岩比賽，讀到大學為了攀登輟學，熱愛程度超乎想像。霍諾德即將攀爬高達508.2公尺的台北101，其結構與外觀特性、攀登路線高度重複，加上全程幾乎垂直，是過往沒有的挑戰，在沒有安全繩索狀況下，將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，本月24日，霍諾德讓全球觀眾的視線集中在台北，令人期待。