我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰金控今（20）日公布今（2026）年1月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願升溫，股市樂觀及風險偏好反彈，並有近5成民眾預估上半年台股高點維持在30000點上方，但也有39%預期低點可能跌破25000點。不過，即便台股目前處於高點，還是有37.1%的人願意解定存或將現金投資股市，僅13.2%將減少投資。國泰金表示，美國聯準會（Fed）於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。1月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。至於民眾對2026上半年台股高點預期，1月調查結果顯示，32%的民眾認為台股指數上半年高點將介於30000點至31000點區間，17%則預期高點會超過31000點。綜合前述，合計有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30000點上方。至於2026上半年台股低點預期，調查結果顯示，有23%預期2026上半年台股低點會落在27000點以上，但合計有39%民眾預期2026上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。由於台股不斷創新高，調查結果也發現，有49.7%先觀望不變，也有13.2%打算減持股票，不過，還是有37.7%的民眾仍願意將現金或解定存投入股市。國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4917份有效填答問卷。