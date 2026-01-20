我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰金控今（20）日公布今（2026）年1月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願升溫，股市樂觀及風險偏好反彈，有57%民眾預估今年經濟成長率高於3%，但也有52%民眾預期通膨高於2%。國泰金指出，國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1。同時，大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6。另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。此外，主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金1月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%。不過，民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。至於股市部分，國泰金表示，美國聯準會（Fed）於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。1月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4917份有效填答問卷。