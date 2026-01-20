韓國天團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演「SUPER SHOW 10」，即將於本週1月23日至25日連續三天現身高雄！高雄市政府表示，即日起推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」主題企劃，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島、旅運中心等4大地標，將點亮代表Super Junior的寶藍色燈光，而承億酒店也提到，同樣加入應援行列，24樓的酒吧POOL BAR以及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮寶藍色燈光，並將送出免費應援酒「SUPER 10」。
迎接SUPER JUNIOR演唱會，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、高雄旅運中心等4大地標每日17:30起都將點寶藍色燈光。而承億酒店也應援，位在酒店24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館同樣也將同步點亮寶藍色燈光。
承億酒店表示，POOL BAR 現場更設置Super Junior演唱會意象大型投影，營造沉浸式的應援氛圍。此外，活動期間凡在27樓BAR KAO拍照打卡，即可獲贈一杯應援酒「SUPER 10」，邀請粉絲一同舉杯同樂，數量有限，送完為止。此外，承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上寶藍色新裝。
🟡「SUPER SHOW 10」高雄應援活動一覽：
📍「20週年SUPER LIGHT」燈光裝置（點上寶藍色燈光）：
時間：01月19日- 01月25日17:30-23:00
地點：高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心
📍高雄捷運限定應援：
時間：即日起-01月25日
說明：紅線捷運EXPRESS - 限定專屬列車，並有20週年巨蛋站月台 - 成員個人月台。主題列車為彈性調度，捷運APP無法即時查詢班次，實際發車時間依當日人流調整
📍20週年起步走_人行道燈號：
時間：01月20日- 01月25日
地點：
▪️ 中央公園(新堀江商圈)：中山一路/五福二路、五福二路/玉竹三街
▪️駁二藝術特區：大勇路/公園二路口
🟡店家資訊：
承億酒店24樓池畔酒吧POOL BAR
營業時間：15:00-24:00
聯合訂位專線：(07)333-3999
承億酒店27樓泰式餐酒館BAR KAO
營業時間：11:30-15:00、17:30-24:00
聯合訂位專線：(07)333-3999
資訊來源：高雄市政府、承億酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
