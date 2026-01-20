我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年9月台南一名59歲的蔡姓男子，因不滿與比他小10多歲的侯姓女子提分手，開車跑到嘉義將對方載上車談判，隨後因復合遭拒，蔡男在車內以改造手槍朝其頭部近距離射擊致死。案發後蔡男並未投案，反而載著受害者遺體於道路盲目盤旋約31小時，直至其因服用大量安眠藥導致神智不清，在台南路段自撞肇事，警方獲報趕抵後才讓這樁槍擊血案曝光。全案經檢方深入調查，近日依家暴殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險等罪嫌提起公訴，案經移審台南地院後裁定繼續羈押，並預計由國民法官參與審理。檢警調查，蔡男與曾同居的侯姓女子產生感情及金錢糾紛，2025年9月20日凌晨，蔡男駕駛租賃車將女方載往嘉義西區偏僻路段談判，因求復合未果，加上索討債遭拒，雙方隨後爆發口角衝突。過程中蔡男憤而取出向親戚購買的改造手槍，近距離朝副駕駛座的侯女頭部開槍，造成女方傷重當場身亡。蔡男在槍殺侯女後並未尋求醫療救助，反而載著受害者的屍體一路逃亡至台南柳營老家。當晚他於八老爺抽水站附近服下安眠藥後仍強行開車，最終在隔日上午因精神不濟於柳營區自撞電線桿，才讓槍殺女友後伴屍長達31小時的冷血命案曝光。消防員趕抵車禍現場後，驚見侯女中彈倒臥車內且早已氣絕多時，而蔡男也因車禍受傷昏迷被送醫急救，警方則待人清醒後，將人依法送辦；此案他遭檢方羈押至今，直到近日被檢方依家暴殺人、槍砲、公共危險等罪起訴，移審台南地院，將採國民法庭制審理。