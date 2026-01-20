我是廣告 請繼續往下閱讀

衛冕軍洛杉磯道奇日前宣布以4年2.4億美元(約新台幣75.8億元)的天價合約，簽下休士頓太空人出身的明星外野手塔克(Kyle Tucker)，讓這支「宇宙艦隊」的陣容豪華程度突破天際。面對外界質疑道奇「大撒幣」破壞聯盟平衡，《Fox Sports》知名分析師韋蘭德(Ben Verlander)與前道奇投手伍德(Alex Wood)紛紛在社群媒體上發聲捍衛，直言道奇並非壞榜樣，那些賺錢卻不肯投資的球隊才是問題所在。道奇這個休賽季的補強手筆令人咋舌。除了剛剛入袋的Kyle Tucker，先前他們還以3年6900萬美元(約新台幣22億元)網羅了明星終結者狄亞茲(Edwin Diaz)。根據美媒估算，加上這兩筆重磅簽約，道奇2026年賽季的團隊薪資總額預計將高達4.29億美元(約新台幣136億元)，遠遠將大聯盟其他29支球隊拋在腦後。針對外界批評道奇「破壞行情」，大谷翔平的頭號粉絲、名分析師Ben Verlander在個人社群平台X(前Twitter)上發文反擊。他寫道：「道奇對棒球界來說並非壞事，我認為那些反其道而行的球隊才是。」Verlander進一步闡述觀點：「別急著大喊『不是每支球隊都能像道奇那樣撒錢』，這或許是真的。但每支球隊能做到的，是把賺到的錢重新投資回球隊身上，而許多球隊根本沒有這樣做。」他更嚴厲批評部分球團：「有些球隊甚至連嘗試(補強)都沒有，那才是真正的問題！」去年宣布退休的前道奇冠軍左投Alex Wood也加入了這場論戰。他力挺老東家的操作模式：「我喜愛道奇隊這種到處簽人的做法，聯盟需要一支『邪惡帝國』。」Wood也指出，即便陣容豪華，勝利也非唾手可得：「去年多倫多藍鳥在季後賽把道奇逼入絕境，證明了季後賽戰場難以預測。就我個人來看，道奇願意花錢這件事，對棒球發展絕對是件好事。」