一段「一女兩男」的感情關係近日在泰國社群平台炸鍋，一名妙齡女子在TikTok上公開與一對雙胞胎兄弟共同慶生、親密互動的畫面，引發網友質疑是否為刻意炒作的流量內容。面對外界瘋狂揣測，當事女子親自出面澄清，強調這段三人關係「完全是真的」，並非為了拍片博眼球。根據《Khaosod》報導，事件起源於今年1月17日，一段生日驚喜影片在TikTok瘋傳。畫面中，兩名外貌幾乎一模一樣的男子捧著蛋糕現身，輪流親吻女子臉頰，三人互動自然甜蜜，瞬間吸引大量點閱與留言。不少網友直呼「看不懂」、「太誇張」，甚至懷疑這是設計好的劇情內容。女子僅以「Fah」化名受訪時表示，自己單身近一年，當初並未刻意尋找對象，卻在一次機緣下同時認識這對雙胞胎兄弟。她坦言，兩人幾乎在同一時間對她展開追求，三人經過長時間相處與溝通後，才慎重決定發展為彼此知情、同意的三人關係。Fah進一步透露，三人目前已同居生活超過一年，感情穩定，並非外界想像的短暫激情或實驗性關係。她強調，這段感情建立在誠實與尊重之上，雙方家庭也都已知情，並未出現強烈反對聲浪，「我們的生活其實比大家想像中單純」。至於外界最關心的現實問題，Fah也正面回應。她表示，雙胞胎兄弟負責對外工作賺取收入並把錢都交給她，她自己負責管理家庭開銷與未來規畫。若未來懷孕，將透過DNA鑑定確認生父，以依法登記，但孩子仍會同時稱呼兩人為「爸爸」，共同承擔教養責任。至於三人生活狀況，她也坦言三人會一起睡在同一張床。她指出，兄弟兩人都個性靦腆，不喜歡面對鏡頭，也從未表現出任何嫉妒之心。關於親密行為，他們並沒有製定嚴格的安排，而是坦誠溝通，並根據工作和個人需求進行調整。 Fah表示，親密行為是他們關係中正常的一部分，但不是核心所在。這段罕見的「三人戀」曝光後，網路評價兩極，有人直言無法接受，也有人認為只要彼此自願、未傷害他人，就應尊重不同形式的感情選擇。隨著影片持續流傳，這段關係已不只是八卦話題，更引發社會對親密關係、家庭定義與愛情界線的再度討論。