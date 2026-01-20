今（20）日迎接節氣「大寒」，中央氣象署表示，隨著強烈大陸冷氣團，全台各地氣溫越晚越冷，一直到明（21）日晚上，台南以北都要注意10度以下氣溫，冷氣團預估影響到周五（1月23日），且水氣較多，桃園以北、宜蘭整天濕冷有雨到周四（1月22日）。
強烈大陸冷氣團今南下 全台灣越晚越冷
氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。
周三、周四是最冷時段 台南以北跌破10度
氣象署提醒，周三、周四全台有感寒冷，尤其桃園以北、宜蘭天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫在14度以下，新竹以南、苗栗、花東白天高溫也不超過20度，只有高屏地區白天高溫還有21至22度，感受上也是偏涼。
氣象署強調，周三晚上至周四清晨、周四晚上至周五清晨，要特別小心低溫狀況，台南以北、宜蘭普遍只有11至12度，且有局部10度以下低溫的機率，高屏、花東則是落在13至15度，強烈冷氣團預估周六（1月24日）減弱。
節氣「大寒」迎接最冷時段 2月仍要注意冷空氣襲台
氣象署說明，台灣每年平均氣溫最低的時期，通常就落在一月下旬，也就是節氣「大寒」前後這段時間，雖然統計上平均氣溫最低，但實際上每年此時會不會感到寒冷，關鍵還是在於 「有沒有北方冷空氣南下」，而今年剛好就是有強烈大陸冷氣團。
氣象署也補充，「大寒」也是24節氣的最後一個節氣，下一個節氣是一年之始「立春」，不過2月初「立春」時，仍然是屬於氣候統計上的冬季，也還是冷空氣影響頻繁的時期，因此冬季保暖衣物還是要準備好。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。
氣象署提醒，周三、周四全台有感寒冷，尤其桃園以北、宜蘭天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫在14度以下，新竹以南、苗栗、花東白天高溫也不超過20度，只有高屏地區白天高溫還有21至22度，感受上也是偏涼。
氣象署強調，周三晚上至周四清晨、周四晚上至周五清晨，要特別小心低溫狀況，台南以北、宜蘭普遍只有11至12度，且有局部10度以下低溫的機率，高屏、花東則是落在13至15度，強烈冷氣團預估周六（1月24日）減弱。
氣象署說明，台灣每年平均氣溫最低的時期，通常就落在一月下旬，也就是節氣「大寒」前後這段時間，雖然統計上平均氣溫最低，但實際上每年此時會不會感到寒冷，關鍵還是在於 「有沒有北方冷空氣南下」，而今年剛好就是有強烈大陸冷氣團。
氣象署也補充，「大寒」也是24節氣的最後一個節氣，下一個節氣是一年之始「立春」，不過2月初「立春」時，仍然是屬於氣候統計上的冬季，也還是冷空氣影響頻繁的時期，因此冬季保暖衣物還是要準備好。
資料來源：中央氣象署