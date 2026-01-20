我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉的原唱吳亦帆現身西門町，加入學生表演陣容開唱，吸引數百名路人圍觀大合唱。（圖／台北海大提供）

台北西門町街頭日前驚現行走CD級美聲！《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉的原唱吳亦帆竟現身開唱，吸引數百名路人圍觀大合唱。這場驚喜演出源於台北海洋科技大學（簡稱台北海大）學生的街頭表演活動，身為金曲團體「北原山貓」女兒的吳亦帆，路過聽到學生正在唱她的成名曲，忍不住技癢亂入合唱。沒想到現場除了金曲連發，卻遇到被人檢舉的插曲，吳亦帆很冷靜地安撫學生，被讚是最佳的職場教科書。吳亦帆也加碼爆料老爸在她童年時，差點害死她的事。台北海大新媒體學程學生日前結合新北市青年局補助，於西門町舉辦街頭演唱會。當天蜜蜂弟弟洪帷翔與網紅滿評哥周暐智正接受點歌演唱〈淚崩了〉，恰巧逛街路過的吳亦帆聽到後驚呼：「他們年紀這麼小竟然也會唱！」隨即上演藝人快閃模式加入演唱。當她標誌性的嗓音一出，瞬間將西門町變成大型KTV，路人紛紛舉起手機搶拍，見證這首紅了15年的神曲原音重現。正當氣氛沸騰之際，疑因搶到黃金位置遭其他街頭藝人眼紅，活動多次被檢舉打斷，讓缺乏經驗的學生們相當錯愕與緊張，場面一度尷尬。此時身經百戰的吳亦帆很有大將之風，歌聲絲毫不受影響，她安撫學生：「不要怕，遇到狀況很正常。」她一邊協助完成表演，一邊進行現場「職場教戰」，讓主辦同學陳御婷感動直呼：「亦帆姐姐太溫暖了，這是學校學不到的寶貴一課。」為了緩解學生緊張的情緒，身為泰雅族歌手的吳亦帆，現場加碼演唱全族語新歌〈在哪裡你的耳朵〉。她幽默爆料這首歌其實是在「偷臭」老爸北原山貓（吳廷宏），「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事！」她笑說爸爸以前騎野狼機車載她爬坡沒力，害她摔得滿身傷，還想用糖果封口：「不要跟媽媽說」，甚至曾帶她去溪邊差點溺水，還是路人發現救起來的。真的是用生命寫歌的爆笑故事，成功逗樂全場，化解了原本緊繃的氣氛。