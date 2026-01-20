我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貝克漢家長子布魯克林（左）為了妻子妮可拉佩茲（右），發長文聲明向爸媽與手足嗆聲，怒指他們從來沒把妮可拉當成自己家人。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham）

▲貝克漢一家為了大衛貝克漢（右起）50大壽盛裝團聚，維多莉亞和子女們包括羅密歐、哈珀、克魯茲都現身，唯獨長男布魯克林與妻子妮可拉佩茲缺席，布魯克林怒發長文解釋真正的原因。（圖／摘自IG）

▲以往布魯克林貝克漢（右二）會和爸媽與弟妹一起出席家族中的各項重要活動，現在這種情景很難再重現，他稱自己從小到大都只能被要求配合所有家族活動。（圖／摘自 IG@victoriabeckham)

全球知名的昔日英國「足球金童」大衛貝克漢一家，撕裂內鬥白熱化，已在社群網站上封鎖全家人的長子布魯克林(Brooklyn Beckham)，正式發布聲明長文，怒譙爸媽「不擇手段毀我婚姻」，指控大衛與妻子—「高貴辣妹」維多莉亞對外散布一堆謊言，破壞他和他太太妮可拉佩茲的形象，踢爆他們結婚之前，爸媽就試圖賄賂他簽署文件放棄所有自身的權利，更稱爸媽和弟妹根本沒把妮可拉當成家人。布魯克林貝克漢發布震撼聲明，道出他這方面對於家族撕裂、與爸媽弟妹鬧翻的理由，表明：「我不想跟我家人和好，我也沒有被誰控制，這是我人生中第一次為自己挺身而出。」布魯克林稱從小到大，所有的一切都只能配合塑造「貝克漢家族」的品牌形象，連社群發文頻率、該發什麼都要被嚴格管控，稱媽媽早在他與妮可拉結婚前就奧步不斷，要毀掉他們的關係。眾所皆知，維多莉亞和妮可拉婆媳失和的關鍵，在於妮可拉婚前稱要穿維多莉亞自家品牌打造的婚紗，最後卻專程去義大利找范倫鐵諾為她量身定做，維多莉亞火冒三丈，故意在婚禮上抓住布魯克林跳舞，還挑妮可拉最喜歡的歌手馬克安東尼獻唱時，當場身為億萬豪門千金大小姐的妮可拉眼淚奪眶而出、憤怒離席。但布魯克林的說法，卻是妮可拉打從一開始就沒有改變過主意，是媽媽維多莉亞到最後關頭突然取消幫兒媳製作婚紗，妮可拉只好被迫趕快去向范倫鐵諾求救。維多莉亞「搶劫」他與妮可拉的共舞，也讓他覺得非常不妥當，並稱「這輩子沒感到更不舒服或受屈辱過」。爸媽還急著要他婚禮前簽妥文件、放棄自己的權利，他想到以後若生小孩也會受影響，堅持不肯。自此後，爸媽對待他的態度就不一樣了。布魯克林長文中雖然把爸爸、弟妹也罵進去，主要針對最多的卻是媽媽維多莉亞，在他的文中，維多莉亞簡直像太后一樣，只許旁人配合、不准他們有意見，他從小到大所有的對外形象塑造、一切活動都被媽媽管得死死的，他想要保有個人隱私，媽媽卻只在意造勢、經營「貝克漢家族」這個品牌。布魯克林怒稱就算結了婚，自己的手足還是對他表示妮可拉「不是我們的血親」、「不是家人」，他忍無可忍。去年他和妮可拉專程回英國本來就是要向爸爸過50大壽來致意，想不到爸媽那邊表明除非他們到充滿眾多賓客的盛大派對現場，否則不用見面，而且只准他一個人，沒有要邀妮可拉。他更生氣媽媽把弟妹一起拉進來當對付妮可拉的武器，此外還不斷邀請「過去我生命中的女性」參與他們家族活動，讓他和妮可拉都很不舒服。如此血淋淋、毫無掩飾的控訴，讓貝克漢家族內鬥又到新的高峰，大衛與維多莉亞目前還未公開回應，卻已經有八卦報導在煽風點火：「想要將真人八卦風波拍成影集的編導們，快一點，題材就在這裡了！」