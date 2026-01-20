我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市暖暖火車站19日晚間10時許發生一起死亡事故！一名43歲的林姓男子當時在月台候車時，疑似為了撿拾掉落的物品，不幸遭正要進站的4214次區間車正面撞上，警消接獲通報後火速趕往現場救援，雖然成功將卡在月台與鐵軌中的林男救出，但他仍因傷勢過重當場身亡，至於確切事故發生原因待警方調查。據了解，一名43歲林姓男子19日晚間在暖暖火車站，疑似因試圖撿拾掉落物品，不幸遭進站的4241次區間車撞擊。消防局於晚間10時58分接獲報案後，隨即出動8輛救援車輛及13名人員趕赴現場，救援人員發現林男受困於鐵軌與月台間的狹窄縫隙，雖配合列車移動後將其救出，但林男已傷重當場失去生命跡象，明顯死亡。受此事故影響，該路段一度採取單線雙向通行。警方於今日凌晨0時22分完成現場蒐證與測繪，並在0時44分恢復雙線正常行駛。目前警方已初步排除外力介入，並成功聯繫上林男的父親處理。關於詳細的案發經過及確切死因，仍需由警方進一步調查釐清。