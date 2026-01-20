今（20）日強烈大陸冷氣團襲台，迎風面地區水氣增多，中央氣象署發布「大雨特報」表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，目前警戒時間至明（21）日清晨，隨著水氣較多的冷氣團逐漸南下，北部、宜蘭降雨會越來越明顯，氣溫也會逐漸下滑。

🟡大雨特報
📌影響時間：20日上午至21日晨
📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣

▲氣象署發布大雨特報，基隆、台北、新北、宜蘭要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw
強烈大陸冷氣團今南下　全台灣越晚越冷

氣象署提醒，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。

周三、周四全台有感寒冷，尤其桃園以北、宜蘭天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫在14度以下，新竹以南、苗栗、花東白天高溫也不超過20度，只有高屏地區白天高溫還有21至22度，感受上也是偏涼。

▲周末前北方冷空氣遞補增強、南下，整體氣溫將一路下滑，且環境水氣增多，北台灣、東半部都是濕冷環境。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

