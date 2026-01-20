我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅日前揭曉，除了15%不疊加外，還談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政院今（20）日正式召開記者會說明，主責談判的副院長鄭麗君表示，這場談判不是一場傳統的經貿談判，而是一場談不好可能就面臨高關稅的談判，她們的確是在面臨挑戰下來進行這一次的磋商；她也提到，政府團隊無時差的隨時待命、隨時候傳，只要她在現場有任何問題，能隨時打回來，甚至當她在華府準備談判前，問題都在群組裡提出來，才發現台北那一端，總是有人沒有睡覺，能隨時回覆。行政院上午召開9時召開記者會說明關稅談判過程，包括院長卓榮泰、秘書長張惇涵，鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等人都出席。鄭麗君致詞時表示，過去幾個月，她們一直不敢說工作要克服什麼樣的困難或辛苦，因為他們知道，面臨關稅的衝擊，產業界朋友的辛苦是最重要的，「我們不敢輕言辛苦，因為產業界朋友面臨的辛苦，讓我們不敢有一絲的懈怠，必須要全力以赴」。鄭麗君提到，整個談判工作是整個政府一起進行，過去9個月除了赴美的實體會議之外，在台北白天工作、晚上要視訊，但當她們在華府進行實體會議時，在台北的總統、副總統、院長，以及當時的潘秘書長、秘書長吳釗燮，還有副祕張敦涵，及行政院秘書長龔明鑫，國安會夥伴等，都是也是無時差的隨時待命、隨時候傳，只要她在現場有任何問題，能隨時打回來，甚至當她在華府準備談判前，問題都在群組裡面提出來，才發現台北那一端，總是有人沒有睡覺，能隨時回覆、隨時討論。鄭麗君表示，她們隨時在群組召開視訊會議、隨時思考策略，整個政府是無時差的，不論在台北或是在華府，都必須緊密的合作，就是為了做好每一次的準備，讓每一次的磋商都能夠有所進展；鄭麗君提到，歷經9個月的談判，昨天回到國門，她感覺這一趟漫長的旅程，終於到了回家的時刻。針對談判成果，鄭麗君說，主要獲得四項共識，我方確定獲得兩項最優惠的待遇，包含對等關稅降為15%且不疊加，是美國主要逆差國當中最惠待遇，與歐盟、日、韓等相同；其次，232條款調查下的半導體及衍生品相關的關稅，雖然關稅還未底定，但美方承諾，不論任何關稅會給台灣最優惠的待遇，是全球第一個優先取得免稅配額及配額外最優惠待遇15%，若低於15%則從其低。鄭麗君進一步說，在商務部簽署台美投資合作備忘錄（MOU），也向美國貿易代表署確認未來數週，台美會接續完成簽署台美對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路，而這次總結會議，也藉此機會向美方再度表達，希望美方能夠儘速完成台美避免雙重課稅，降低雙方企業投資所面臨的稅務問題。鄭麗君回顧過去9個多月的談判，面對相當大的挑戰，因為台灣是美國第六大的逆差國，其逆差在去年又再度地攀升，同時也是美國所重視的全球重要半導體的製造國，因此美方期待台灣開放市場、平衡貿易逆差，也期待台灣能夠擴大投資，進行供應鏈的合作，因此台灣必須同時與美國貿易代表署以及商務部，就對等關稅及232條款並談。鄭麗君強調，這場談判不是一場傳統的經貿談判，而是一場談不好可能就面臨高關稅的談判，她們的確是在面臨挑戰下來進行這一次的磋商，且要落實總統所提出來的兩大戰略目標：一是平衡台美貿易逆差，二是要從貿易逆差的談判，進一步升級建構未來台美在高科技產業合作的戰略夥伴關係。她說，因為台美合作，對於未來在全球經貿秩序裡，民主陣營鞏固高科技的領導地位至關重要，這也是賴總統所提的民主供應鏈的一個重要的一塊拼圖。