新北市蘆洲區一名狠心啃老逆子36歲廖聰賢，17日晚間疑似因金錢問題殺害在三重區經營蔥油餅攤的父母67歲廖姓老翁及75歲許姓婦人，老夫妻身中一共37刀，且傷勢多集中於後腦、手部及背部，另廖翁手上有明顯抵抗痕跡。而廖嫌平時遊手好閒，偶爾打打零工，母親一個月會給他5000元的零用錢，疑似因「加碼」不成釀成殺機。昨（18日）晚間廖嫌於新莊區閒晃時被逮，其全身僅剩下587元。據了解，廖姓夫妻檔平時除了用改裝過的小貨車在新北市三重區經營蔥油餅攤外，廖翁同時也和表妹在蘆洲區開設一間宮廟，每週二、四、六提供信徒問事服務，並由廖翁當乩身。而在案發當天，監視器清楚拍下廖翁剛結束宮廟工作，提著晚餐準備返家。而廖嫌卻疑似因5000元零用錢加碼不成，情緒失控拿出預藏好的開山刀，對雙親亂刀狂砍37刀，廖翁、許婦倒臥血泊身亡。廖嫌於案發後騎機車逃逸，變換交通工具並在巷弄、防火巷內逃竄躲藏，且期間內變裝多次，甚至將手機關閉，規避警方查緝。案件直到18日才曝光，警方立即成立專案小組，昨（19日）晚間於新莊區逮到廖嫌，其被逮時供稱不滿父母從小管教嚴格，忍無可忍才會痛下殺手。而廖嫌全身上下僅剩587元，供稱不滿父母從小管教嚴格，忍無可忍才會痛下殺手，但廖嫌稱「先殺父再殺母」和鑑識人員到場時所見之狀況有落差，仍需進一步調查釐清。