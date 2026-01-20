中央氣象署今（20）日上午10時45分針對新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、金門發布「低溫特報」，強烈大陸冷氣團南下，今天傍晚至明（21）日，新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：20日下午至21日晚上
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號：苗栗縣、金門縣
強烈大陸冷氣團今南下 全台灣越晚越冷
氣象署提醒，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：20日下午至21日晚上
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號：苗栗縣、金門縣
氣象署提醒，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署