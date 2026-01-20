中央氣象署今（20）日上午10時45分針對新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、金門發布「低溫特報」，強烈大陸冷氣團南下，今天傍晚至明（21）日，新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：20日下午至21日晚上
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號：苗栗縣、金門縣

▲「強烈大陸冷氣團」抵達台灣，將一路影響到周五（1月23日）。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲「強烈大陸冷氣團」抵達台灣，將一路影響到周五（1月23日）。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
強烈大陸冷氣團今南下　全台灣越晚越冷

氣象署提醒，今天強烈大陸冷氣團正在南下，各地處在降溫過程，北部、宜蘭白天高溫剩15至16度，入夜後12至14度；中部、台南、花東白天高溫20至23度，下午後降溫快，也是越晚越冷；高屏地區白天降溫感受還不明顯，高溫24至25度，但晚上之後也會快速降溫。

📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

相關新聞

氣象署大雨特報！台北、新北、基隆、宜蘭整天濕冷　警戒到明晨

今天「大寒」越晚越冷！氣象署：台南以北跌破10度　台北雨下3天

天氣預報／大台北、宜蘭大雨3天！冷氣團明起最強　平地低溫剩8度

大雨到周四！北台灣整天濕冷「低溫剩8度」　氣象署：周末才回暖