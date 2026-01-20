前中廣董事長趙少康2025年第一波大罷免投票日因亮票爭議涉犯選罷法，他在法庭上採取認罪答辯，辯護律師主張「過失亮票」並引用一份蓄意亮票案的附條件緩刑為支付公庫5千元，希望台北地院比照相同行情判決，今日法官雖宣判拘役55天可緩刑，但支付公益金的金額為5萬元，是趙少康提出的10倍，理由是「尚有賦予被告一定負擔之必要」。
去年開完庭，趙少康對媒體表示，「大罷免已經過了四個多月，我今天還在出庭」，事發時他覺得時間還早，希望大家踴躍投票，不管支持或不支持大罷免，票總是一件好事，所以我想說「把票也秀一下」，因為離媒體所在的門口很遠，以為拍不清楚，沒想到「媒體那個鏡頭是很長的，是可以拍得清楚的」。
趙少康說，檢察官為這個這麼小的事起訴，其實也是浪費司法資源，不過再怎麼樣，違反選罷法他承認不對，該怎麼處罰就怎麼處罰。
趙少康委任律師葉慶元在庭上強調，趙少康是過失亮票，沒有惡意，但為了節省司法資源而承認違反選罷法，請法官考量這是犯後態度良好。亮票立法目的是避免賄選，趙少康不可能成為賄選對象，請法從輕量刑並宣告緩刑。
葉慶元引用嘉義地院一份判決，被告刻意亮票，遭判拘役10天、緩刑2年，條件是支付公庫5千元，因此盼本案衡酌先例處理。法官問趙少康能接受附條件緩刑嗎？葉慶元代答，希望比照嘉義的案子，意即付5千元。
北院判決理由指出，趙少康犯《公職人員選舉罷免法》第105條「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪」，他長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型的艱辛，更應遵守選舉規範，竟向別人及現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉秘密性、公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，行為顯然不當；但考量趙少康坦承犯行、他自述的智識程度、家庭經濟狀況、沒有前科等因素，以及檢察官量刑意見，判處拘役55日，如易科罰金以新臺幣1000元折算壹日，緩刑2年，並應於本判決確定之翌日起6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。
判決指出，趙少康未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，而且犯後勇於承認錯誤，坦然面對國家司法的訴追程序並承諾絕不再犯，足以相信趙少康確實有悔悟之心，因此對他所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年；北院並且認尚有賦予被告一定負擔之必要，所以趙少康在本判決確定的隔天起6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。
