前中廣董事長趙少康2025年第一波大罷免投票日因亮票爭議涉犯選罷法，他在法庭上採取認罪答辯，辯護律師主張「」並引用一份元，希望台北地院比照相同行情判決，今日法官雖宣判拘役55天可緩刑，但，理由是「尚有賦予被告一定負擔之必要」。去年開完庭，趙少康對媒體表示，「」，事發時他覺得時間還早，希望大家踴躍投票，不管支持或不支持大罷免，票總是一件好事，所以我想說「把票也秀一下」，因為離媒體所在的門口很遠，以為拍不清楚，沒想到「媒體那個鏡頭是很長的，是可以拍得清楚的」。趙少康說，，不過再怎麼樣，違反選罷法他承認不對，該怎麼處罰就怎麼處罰。趙少康委任律師葉慶元在庭上強調，趙少康是過失亮票，，請法官考量這是犯後態度良好。亮票立法目的是避免賄選，，請法從輕量刑並宣告緩刑。葉慶元引用，因此盼本案衡酌先例處理。法官問趙少康能接受附條件緩刑嗎？葉慶元代答，希望比照嘉義的案子，意即付5千元。北院判決理由指出，趙少康犯《公職人員選舉罷免法》第105條「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪」，他，竟向別人及現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅；但考量趙少康坦承犯行、他自述的智識程度、家庭經濟狀況、沒有前科等因素，以及檢察官量刑意見，判處拘役55日，如易科罰金以新臺幣1000元折算壹日，緩刑2年，並應於本判決確定之翌日起6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。判決指出，，坦然面對國家司法的訴追程序並承諾絕不再犯，足以相信趙少康確實有悔悟之心，因此對他所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年；北院並且認，所以趙少康在本判決確定的隔天起6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。