印尼社會近日爆出令人震驚的跨國人口販運案件，警方破獲一個長期運作的販嬰集團，專門鎖定經濟困頓、已育有多名子女的家庭，以低價收購新生嬰兒，再依外貌「分級轉賣」，其中長相出眾的嬰兒被高價賣往新加坡，形成殘酷的人口黑市鏈條。印尼警方指出，該集團以1,000萬至2,000萬印尼盾（約新台幣1.9萬至3.7萬元）向貧困家庭購買嬰兒，之後轉手牟取暴利。外型被認為「漂亮」的嬰兒，會被安排外銷至新加坡，售價至少2萬新幣（約新台幣49.4萬元），價差高達數十倍；至於相貌普通的嬰兒，則留在印尼國內私下流通。西爪哇警局警監、特別犯罪科主任阿德（Ade Sapari）接受《海峽時報》訪問時透露，警方目前掌握至少25名嬰兒遭販賣，其中15名年齡介於5至14個月的嬰兒已被送往新加坡。新加坡警方也已介入，正聯繫相關「收養家庭」進行後續調查與釐清責任。警方進一步揭露，販嬰集團甚至在母親懷孕期間就提前「下訂」。集團會先支付訂金，協助孕婦產檢與分娩，待嬰兒出生後即完成交易。阿德直言，這些家庭往往已有4、5名孩子，經濟壓力沉重，成為集團下手的主要對象。為規避邊境查驗，集團還招募印尼已婚夫婦充當「冒牌父母」，偽造出生證明與戶籍文件（Kartu Keluarga），再為嬰兒申辦護照。之後以家庭旅遊名義赴新加坡，待旅程結束後藉口留下私人行程，實際上卻是完成嬰兒「交貨」，整個流程宛如地下產業鍊。曾任印尼兒童保護委員會副主席的阿德維安蒂（Maria Advianti）警告，新加坡恐不只是終點，也可能成為轉運站。新加坡內政部與社會及家庭發展部已證實，自去年9月起便與印尼警方合作調查此案。印尼法院預計3月開庭審理，依當地法律，人口販運最高可判處15年徒刑、併科6億印尼盾罰款，而這起案件也再度敲響東南亞跨國兒童保護的警鐘。