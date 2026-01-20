我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李連杰的女兒Jane（如圖），在他的衣櫥裡幫忙找適合他穿搭的服裝。（圖／摘自 IG@jetli）

▲Jane（如圖）喊話網友，幫忙贊助爸爸李連杰皮帶。（圖／摘自 IG@jetli）

▲李連杰（如圖）在女兒Jane幫忙搭配新造型後，變得更年輕、搶眼。（圖／摘自 IG@jetli）

62歲的李連杰一改過去銀幕上「功夫皇帝」的威風形象，突然搖身一變成了時尚穿搭部落客？原來他是為了就讀哈佛的高材生女兒Jane，才不得不「被迫營業」，被戲稱是「女兒奴」。他在影片中由Jane為他配搭出門的穿著，家裡的衣櫥也難得曝光，平常給人穩重感覺的他，面對愛女時也露出輕鬆、慈愛的一面。已經好一陣子沒有新的影視作品推出的李連杰，近年上新聞多半是因為健康情況，他去年住院動手術切除腫瘤，經過休養後已回復元氣，還因為狀態大好、看似回春，引發是否移植心臟或換血之類的傳聞。他後來有拍片澄清，甚至露出明顯無傷疤的胸口，試圖平息流言，雖然變成「女兒奴」，但至少陪著她一起拍穿搭造型的影片，不至於讓人有機會再散布些奇怪的消息。在片中Jane和爸爸以英文交談，看得出衣帽間很寬敞，但當Jane打開衣櫥後，發現大部分是深色系的服裝，且多半是T恤、長褲等簡單的款式，李連杰對於穿著方面非常算是很節省，透露不少衣物已經穿了20到25年。在這些還沒被他淘汰的服裝中，甚至有件全棉的恤衫更已有30年歷史，他巧妙形容，這些衣服的每分每秒都比Jane的年紀更大，而Jane幫他搭配到一半才知道他竟沒有皮帶，打趣幫他喊話網友找皮帶贊助。最後Jane為李連杰挑選了黑色T恤及外套、軍綠色長褲，搭配有特殊設計的球鞋與眼鏡，看起來更加有型，李連杰也對於女兒的眼光很滿意，笑著稱讚：「Good啊！」由於父女之間感情好，就算是服裝穿搭影片，網友都稱讚：「氣氛很溫馨。」