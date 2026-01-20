我是廣告 請繼續往下閱讀

下屆台中市長選舉，藍營陷入姐弟之爭，兩位加入白營的前市府幕僚近日先後發聲，林筱淇強調台中是關鍵指標城市，這一戰本就輸不起；吳皇昇更直白地說，目前政治氛圍與民調趨勢顯現，江啟臣實力較強，民眾黨秉持理性務實，「誰最能代表主流民意，我們就支持誰」。藍委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的姐弟之爭近日越演越烈，楊瓊瓔指江啟臣曾對外說「希望黨在5月提名」，後來又變卦希望提前到1月底，導致她被誤會以拖待變；江啟臣則不正面接招，只強調基層普遍希望越快越好。藍營小雞和支持者則普遍感到焦慮，有意參選市議員的新人更憂心自己身分未明，必須投注更多資源。民眾黨大學姐、台中市觀旅局長林筱淇日前在臉書發文指出，國民黨遲未敲定2026年台中市長人選，表面是提名協調問題，實際上已開始付出時間與資源成本。台中是關鍵指標城市，這一戰本就輸不起，當選戰長期停留在人事討論而非城市方向，等同主動消耗選民對判斷力與治理能力的信任，若等到定案再補救，往往必須用更高代價追回節奏。台中若在既有執政基礎下仍失守，將外溢到中台灣布局，甚至牽動2028。同樣加入白營的前中市府新聞局長、民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇，今（20）日也對外發表看法，他指出選舉講求節奏與氣勢，藍白支持者對於市長人選遲未定案感到焦慮。國民黨若在提名作業持續膠著或過度拖延，不僅難有效承接盧秀燕的高滿意度紅利，還可能提供綠委何欣純更多整合與追趕的機會，成為延續台中執政的變數。吳皇昇說，在這次台中市長選舉中，民眾黨會秉持「理性務實、在野整合」的原則，推動「藍白合」模式。江啟臣與楊瓊瓔委深耕台中多年、都是一時之選。若單就目前政治氛圍與各項公開民調趨勢理性分析，江啟臣整體爆發力與跨族群擴展性較強。吳皇昇指出，民眾黨的態度很明確，「誰最能代表主流民意、誰的支持度最高，我們就支持誰」。這不僅是選舉策略，更是為了集中力量，確保台中市能延續良善的治理。期盼國民黨能展現智慧，盡速透過公平機制讓強棒出線，在野陣營才能盡快整隊，讓選舉回歸市政願景的討論。