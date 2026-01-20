我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲近日批評，台北市長蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策是「騙選票」。對此，桃園市議員凌濤今（20）日預言，柯文哲可能是把蔣萬安當成2028大選的假想敵，但他要提醒柯文哲，想一想自己過去一年被民進黨司法批鬥清算，國民黨全力支持柯文哲，如果柯文哲希望看到在野黨重返執政，這一類的言論就應該減少。凌濤今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，他提及，營養午餐免費政策，主要是希望孩子吃的免費吃的好，這是大家都支持的，再怎麼苦也不能苦孩子，說真的，這只是藍營縣市長的主張嗎？民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安都支持，要選嘉義的立委張啓楷也支持，代表這是有科學根據的政策主張，過去是農業部要做，但做不到，因為冷鏈沒有安排好，而桃園市長張善政跟台北市長蔣萬安是直接用超市超商的方式，讓小朋友直接領，減低教師的行政負擔。這是一個從中央到地方都認可的政策，不曉得柯文哲有無針對數據做檢驗？凌濤批評，柯文哲說自己很愛數據，也說國民黨不要高估實力，「我覺得32:0是全台公民的功勞，看不下去萊爾校長的亂政，所以最後萊爾校長的宇宙才能擴圈，這不是一個個人，是對罷免以及司法不公的不滿，柯文哲自稱是因為他，實在太武斷了點！」也有粉專說2024年時民眾黨的民調數字不準，那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差啊！到最後發現誰是老三？實在都不想提了。如果那麼愛回到過去，國民黨也不怕檢驗。凌濤認為，政策可以討論但不要貼標籤，篤信科學理性那就不該貼標籤，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵，如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣？為什麼要挑這時間點來攻防呢？凌濤說，柯文哲這2天的談話，很多藍營民代都在互相提醒要小心「又開始了」，2024又要複製到2028，但他要提醒柯文哲，想一想自己過去一年被民進黨司法批鬥清算，國民黨全力支持柯文哲，如果柯文哲希望看到在野黨重返執政，這一類的言論就應該減少，否則柯文哲就是「藍白合」最大的破口與風險。黃國昌與國民黨過去的合作是否還要繼續下去？他並警告柯，如果再繼續講下去，藍營支持者一定會有情緒，「你覺得我們吞得下去嗎？」