位在鹿港的「新口味食品行」蛋黃酥被網友封為「彰化人一生必吃」，今年與大稻埕知名芋頭甜點品牌「食芋堂」共同推出限量聯名「新芋滿滿禮盒」，集結雙方招牌—經典蛋黃酥與人氣芋頭半蛋酥。限量「新芋滿滿禮盒」售價6入420元。另外「新口味食品行」也表示，今年有全新包裝的12入蛋黃酥禮盒售價600元，等於每顆才50元，相關預購活動即日起開跑。
分別來自鹿港和大稻埕兩大老城鎮，新口味食品行與食芋堂皆從傳統烘焙糕餅起家，此次聯名推出的限量「新芋滿滿禮盒」6入420元，結合新口味經典蛋黃酥和食芋堂芋頭半蛋酥。
全新12入蛋黃酥禮盒600元 等於每顆50元
新口味食品行也提到，同步推出全新包裝的12入蛋黃酥禮盒售價600元，線上訂購即起開跑，農曆年前最後宅配出貨日為2月11日。新口味食品行頂番婆店春節營業時間從除夕2月16日至大年初三2月19日，上午10:00至下午16:00，建議民眾可預先上官網訂購，再到店自取。此外，即日起單筆消費滿500元，可獲得新口味馬年限定斗方春聯乙張 (隨機不挑款)。
新口味食品行開放網路預購 北、高兩處可提領，另有快閃活動
新口味也為了方便住在台北、高雄的民眾，預計在農曆年前規劃百貨與年貨大展線上預購和快閃活動。即日起至1月25日，透過手機使用新光三越高雄左營店app，預購6入蛋黃酥文青款禮盒 (350元)，並於2月6日~8日到左營店取貨；另可至新口味官方粉絲團，開放1月23日~26日「台北世貿年貨大展（地點在台北世貿一館）」專屬預購取貨連結，可選購6入蛋黃酥文青款禮盒、蛋黃酥風味蝦餅魚酥條等人氣商品，省時又省力；此外，新口味也預告，將於2月7日~8日快閃新竹SOGO百貨，每日限量供應。
▪️新光三越高雄左營店― 線上預購取貨
預購時間：即日起至~2026年1月25日(日)
預購連結：手機上新光三越高雄左營店app精選預購連結
備註：僅開放預購取貨，現場無販售)
新口味蛋黃酥文青款 (350元/6入)
app下載連結：新光三越高雄左營店app
取貨時間：2026年2月6日 (五)~ 2月8日(日)
取貨地點：新光三越高雄左營店 B2F超市服務台
▪️台北世貿年貨大展― 線上預購取貨&現場販售
預購日期：即日起至~2026年1月25日(日)
預購連結：新口味食品行官網
販售品項：新口味蛋黃酥文青款 (350元/6入)、蛋黃酥風味蝦餅魚酥條(200元/罐)、麵茶卡哩卡哩 (140元/包)
取貨期間：2026年1月23日(五) ~ 1月26日(一) 10:00 ~ 18:00
取貨地點：台北世貿一館 (免費入場)；攤位C416 (百味團圓區)。
▪️新竹SOGO百貨快閃櫃
快閃期間：2026年2月7日(六) ~ 2月8日(日)，上午11:00 ~售完為止。
活動地點：新竹SOGO店3F (龜記茗茶旁)
販售品項：新口味蛋黃酥文青款 (350元/6入)、蛋黃酥風味蝦餅魚酥條 (200元/罐)；每人限購6盒蛋黃酥，每日限量售完為止。
▪️台北大稻埕年貨大街― 線上預購取貨&現場販售
預購連結：請上新口味官方粉絲團
取貨日期：2026年2月10日(二) 11:00 ~ 18:00
取貨地點：台北市大同區迪化街一段186號 (樂芙莉門前)
販售品項：新口味蛋黃酥文青款 (350元/6入)
陳耀訓蛋黃酥有實體通路 板橋遠百排隊購買
往年被稱為「比演唱會門票還難搶」的陳耀訓蛋黃酥，每年依據中秋節與春節過年，共有兩個檔期推出預購，且僅能在拓元系統下單。今年於「陳耀訓·麵包埠Yoshi Baker」臉書公布，首次推出實體通路也可買，在板橋大遠百可排隊購買，目前檔期有1月23日–2月01日。
🟡陳耀訓蛋黃酥快閃活動一覽：
日期：1月23日–2月01日
地點： B1手扶梯旁
時間：每日11：00開始，10:40 販售前將發放號碼牌
規則：
一、蛋黃酥每人限購8盒，現場另有草莓大福。
二、數量有限，售完為止， 現場依百貨動線排隊。
售價：每盒900 元
資訊來源：新口味食品行、陳耀訓·麵包埠Yoshi Baker
資訊來源：新口味食品行、陳耀訓·麵包埠Yoshi Baker
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
