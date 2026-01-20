我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任長榮航空派駐四川首席代表的喬思齊，遭指在中國期間被大陸情報單位吸收，返台後試圖以金錢與招待利誘我國官員，企圖在台發展共諜網絡，所幸行賄未遂即遭識破檢舉。案件經台灣高等檢察署偵辦起訴，高等法院今（20）日一審宣判，認定喬男涉犯行賄罪，判處有期徒刑6月、褫奪公權1年，並沒收不法所得3萬餘元人民幣，全案仍可上訴。判決指出，喬思齊於2012年至2014年間，擔任長榮航空派駐四川地區首席代表，期間因業務往來，得以接觸我國與大陸官方人士，進而遭大陸情報單位鎖定並吸收。返台後，喬男得知一名學弟任職於行政院大陸委員會，遂透過私人交情接近，企圖刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究資料。為取得相關機密，喬男依大陸情報單位指示，嘗試轉交現金新台幣10萬元作為酬謝，並以免費出國旅遊、餐敘招待等方式，誘使學弟配合提供軍事及公務相關情資。不過相關行為均遭對方拒絕，未能得手。學弟察覺異狀後主動向檢調單位檢舉。台灣高等檢察署獲報後，於去年8月展開偵查，並搜索喬男住處，查扣電腦、手機等相關證物。檢方於同年10月偵查終結，認定喬男涉犯《國家安全法》中，為大陸地區機構刺探、蒐集公務上應秘密文書及發展組織未遂罪，並另涉《貪污治罪條例》對於公務員違背職務行求賄賂罪，依法提起公訴，由高等法院一審審理。高院審理後認為，喬男行為已構成《貪污治罪條例》行賄罪，雖未實際取得機密資料，仍難認無害，遂依法量刑。宣判後，喬男快步離開法院，面對媒體詢問僅簡短表示「尊重判決」，未再多作回應。