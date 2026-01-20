我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝因涉嫌統戰活動，遭檢方依違反《國家安全法》起訴。雖然高雄高分院於去年3月曾以罪證不足為由判決無罪，但檢方不服上訴後，全案經最高法院發回更審。高雄高分院更一審最終推翻原判決，認定周女確實協助中國官方進行統戰，改判有期徒刑8年。全案仍可上訴。高雄高分院調查指出，原為中國籍的周滿芝於2004年取得中華民國國籍，卻涉嫌在台發展統戰組織，成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」並擔任理事長，2017年間接受中共相關組織代表崔國衛指示，並依其要求擔任在台「中國愛國黨」的發起人，後因條件不符而未果。高雄高分院表示，周滿芝於2017年間以協會理事長身分，攜帶統戰成員簡歷及「中國夢」等資料赴中，企圖晉見湖南省統戰部部長黃蘭香，以表達宣揚九二共識與促進統一之立場，但當時遭到拒見。隔年5月，周女再次赴中會晤崔國衛，並簽署「中華海峽兩岸民間愛國促統宣言」，公開表示效忠中國共產黨對台的領導，並共同發起「中國愛國主義志願者協會」。2019年5月，周女在台成立全國性的「台灣新住民關懷總會」，隨即設立中國大陸地區工作委員會，並任命中國民間協會執行會長李男為主席。同時訂定相關管理辦法與條例，正式將該總會的宗旨確立為維護中國團結統一，並致力於促成國家的和平統一。高雄高分院指出，周滿芝與李男隨後於2023年共同策劃在台舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」，並由李男向中國政府單位爭取經費，其活動目的明顯帶有統戰色彩。雖然該博覽會最終因資金問題而中止，但周女仍持續在台推動相關活動為中國發展組織。直到同年12月5日，周女因涉嫌違反《反滲透法》遭到查獲，全案才因此曝光。高雄高分院於一審時，因認檢方事證不足以證明周滿芝遭對岸吸收，且缺乏招攬新住民或接受資助的具體行為，故判決無罪，然而，檢方不服上訴後，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審出現逆轉。法院認定周女確實協助大陸官方進行統戰，改重判有期徒刑8年，可上訴。