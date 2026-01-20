我是廣告 請繼續往下閱讀

前中廣董事長趙少康去（2025）年726大罷免投票時，因公開亮票涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭起訴，今（20）日判決拘役55日，如易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內支付公庫5萬元，可上訴。對此，趙少康回應，法官這樣判其實也很重，「選擇坐牢55天也不是沒有考慮，我跟律師商量一下」。趙少康今日舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，現場藍綠白政壇大咖齊聚祝賀，包括考試院前院長關中、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍白營立委都出席。對於判決結果，趙少康受訪時表示，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判其實是很重，特別想到知名影星林青霞也有亮票，當時檢察官說，他是為了把票吹乾，所以不起訴處分，法律之前人人平等，輕重每人感受不同，但對林青霞不公平，「為何我拘役，林青霞沒事？」這表示法律前沒有人人平等。趙少康受也說，玩笑歸玩笑，至於未來檢察官會不會上訴，我們要不要上訴也還沒確定，把票顯示出來就是不對的。只是這不是選舉票，是罷免票，立法院長選舉也非亮票不可啊？台北市議會議長選舉也非亮票不可啊？「選擇坐牢55天也不是沒有考慮，我跟律師商量一下」。