▲長榮集團創辦人張榮發辭世紀念特展，展區包含蠟像、中日文親筆手稿。（圖／長榮集團提供）

▲張榮發紀念特展自今年1月20日起至2月22日止，免費開放參觀。（圖／長榮提供）

長榮集團創辦人張榮發辭世十周年，今年舉辦紀念特展共規劃4大展區，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物。而張榮發基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」自今年1月20日起至2月22日止，免費開放參觀，僅小年夜與除夕公休。張榮發辭世十周年紀念特展首度對外公開，張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成製作的等比例蠟像，還原呈現張榮發於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采。張榮發基金會成立40年來更已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。特展共規劃4大展區，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，同時展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿。有位即將升格為船長的長榮海運大副林原生，同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。林原生透露，17歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，3年內償還了家中數百萬債務。林原生提到，「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向」。