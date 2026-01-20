我是廣告 請繼續往下閱讀

🔸農業部長陳駿季：農產品進口從未用零關稅為前提

🔸將開放美國牛內臟與絞肉進口？

🔸放寬美豬萊克多巴胺劑容許量？

🔸食用美牛、美豬風險？

台美關稅談判，在美東時間1月15日對等關稅相關協商，台灣輸美關稅拍板15%不疊加，今（20）日上午行政院院會，行政院長卓榮泰與甫率談判團隊返國的副院長鄭麗君等人親自出席，說明台美關稅協議各項細節，其中進口關稅尚未定，外界關心，若美國農產品輸入台灣是否會降低關稅，甚至零關稅衝擊農民生計和民生，以及開放美國牛內臟與絞肉進口，並放寬美豬萊克多巴胺劑容許量等疑慮，本文將一次整理相關說明，供讀者了解。台美關稅從去（2025）年4月最早是32%，到現在降到15%，相對是「減輕非常大的關稅壓力」，不過攸關美國農產品的進口，農業部長陳駿季說，會在確保台灣的糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益這三大前提下談判，並強調「農產品進口的台美談判，從未用零關稅前提」，且輸美關稅變低產品，不但不會受影響數量還會增加，比較有可能會影響主要是蝴蝶蘭和茶葉，但政府也會繼續跟美國爭取希望能額外豁免。按照現行衛福部食藥署「美國及加拿大牛肉及其產品之進口」規定，美國牛肉輸入台灣必須符合以下四項條件：一、牛隻來源：，或是原產於其他國家，但在美國當地飼養超過100天者。二、屠宰與檢驗：牛肉及其產品，必須來自美國獸醫主管機關核可工廠，屠宰過程在獸醫監管下，執行屠前與屠後檢查，三、加工方式：禁止含有特定風險物質（SRMs）、機械回復肉（MRM）、機械分離肉（MSM），以及來自30月齡以上牛隻頭骨與脊柱取得的進階回復肉（AMR）污染製品。四、出口證明文件：所有美牛產品，，註明來自核可工廠，並由指定獸醫監督完成屠前與屠後檢查。衛福部食藥署「動物用藥殘留標準」，相比聯合國國際食品法典委員會（Codex）的標準來嚴格，其中萊克多巴胺在動物肺、胃、腸、肝、腎等內臟的殘留量較高，根據多項國內外動物與人體試驗結果，不過，依據聯合國農糧組織與世界衛生組織訂定的標準，民眾即使食用進口牛豬肉及內臟，所面臨的健康風險仍屬可接受範圍，減少內臟類攝取，健康風險也會大幅降低。