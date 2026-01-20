我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判達成協議，包含關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。行政院副院長鄭麗君今（20）日強調，台灣的政略目標為以台灣模式，支持我國產業進行有利的國際布局，而這不是供應鏈外移，是台美共同打造供應鏈；對於台積電未來布局，她提到，要尊重台積電規劃，「我們所見證的護國神山在台灣是持續的壯大當中」。行政院上午召開9時召開記者會說明關稅談判過程，包括院長卓榮泰、秘書長張惇涵，鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等人出席。鄭麗君表示，整個投資MOU的背後，政府有戰略目標，即希望在根留台灣、布局全球的戰略目標下，以台灣模式支持我國產業進行有利的國際布局。鄭麗君強調，這不是供應鏈外移，而是支持我國的高科技產業以加法、甚至以乘法來延伸產業的實力，擴大國際布局，期待未來透過台美強強聯手，打造高科技產業供應鏈。鄭麗君重申，這並非產業供應鏈的移轉，而是在美國進一步擴大產業實力，台美共同打造供應鏈。她說，過去台美產業長期互補，台灣有優秀的製造能力、客製化的服務，美國則具創新研發具等優勢，雙方的合作，一定能夠發揮加乘的效果。鄭麗君指出，台灣過去半導體業者，在美國、德國、日本投資，同時也帶動台灣半導體產業整體的發展，2023年台灣半導體產值新台幣4.3兆元，2024年達5.3兆元，2025年達6.5兆元，總體經濟也有顯著成長。針對台積電未來投資布局，鄭麗君說，這要尊重台積電的規劃、說明，不過政府長期協助台積電及相關科技產業擴大在台灣的投資，非常清楚知道，台積電的先進製程跟先進封裝在台灣的投資數量，絕對遠大於在其他國家，「我們所見證的護國神山在台灣是持續的壯大當中」。鄭麗君提到，這次MOU，除了爭取到優惠關稅外，也希望進一步升級為台美供應鏈的合作，把台美過去的經貿關係升級為未來的AI供應鏈的戰略夥伴，過去說「台灣可以幫忙（Taiwan Can Help）」，期待未來是「台灣、美國可以領導（Taiwan,US Can Lead）」，雙方強強聯手，共同在AI浪潮之下，攜手打造民主陣營的高科技供應鏈。