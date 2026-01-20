民進黨台北市議員簡舒培2022年參選時，政治獻金專戶獲准開立前一天就收了支持者20萬元，遭監察院函送台北地檢署偵辦，簡舒培喊冤，助理在監院許可前一天就提供捐款者帳戶，她知道後就馬上退款，助理則說，以往申請政治獻金專戶當天就會准，沒想到監院在申請隔天說要補件，加上捐款人在申請專戶當天一收到助理提供的帳號就立刻捐錢，檢察官認定簡舒培並無違反政治獻金法的犯意，處分不起訴。
依據監察院函送檢方的內容，簡舒培在2022年登記參選台北市議員選舉，明知開立政治獻金專戶須經監察院許可後才能收取政治獻金，卻在監院許可前一天收受王姓支持者贊助的20萬元，涉犯《政治獻金法》第26條第1項的「擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪」。
檢察官調閱帳戶交易明細，簡舒培的政治獻金專戶許可時間為2022年5月10日到2022年11月25日，王姓支持者在2022年5月9日12點58分6秒匯入20萬元，5月10日10點49分40秒退還。
北檢傳喚簡舒培到案，她說政治獻金業務由簡姓助理處理，獻金帳戶在2022年5月4日申請開立、5月9日送件報請許可，5月10日監察院才許可，但另一名吳姓助理在5月9日就把獻金帳戶告訴王姓支持者，導致專戶獲得許可前就收到政治獻金，她沒有違法的意思。
簡姓助理作證表示，當時是疫情期間，吳姓同事在獻金帳戶尚未開立前就說有支持者要捐款；他在2022年5月9日線上送件報請許可，依據經驗，送件當天就會得到監察院許可，因此吳姓同事問他開好戶了沒，他才會說開好了，後來吳姓同事告知支持者已匯款。5月10日監察院打電話告知送件內容因為項目少填而退件，他回覆監院人員前一天已經有支持者匯錢，對方便說這樣不合法，所以他立刻退款。
吳姓助理告訴檢方，當時王姓支持者問能不能捐款並詢問帳號，已經問了兩個禮拜，沒想到王姓支持者一收到他提供的帳號就立即匯款，之後簡舒培告知還不能匯錢並要求盡速退款。
檢察官比對簡舒培、2名助理證詞以及政治獻金專戶申請補件紀錄，獻金專戶因為退件晚一天才獲得許可的確有所依據，所以很難只因為專戶獲准設立前就收到20萬元，就認定簡舒培主觀上有違反政治獻金法的犯意，加上欠缺其他積極證據，因此給予不起訴處分。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
