民進黨台北市議員簡舒培2022年參選時，，簡舒培喊冤，助理在監院許可前一天就提供捐款者帳戶，她知道後就馬上退款，助理則說，以往申請政治獻金專戶當天就會准，沒想到監院在申請隔天說要補件，加上捐款人在申請專戶當天一收到助理提供的帳號就立刻捐錢，檢察官認定簡舒培並無違反政治獻金法的犯意，依據監察院函送檢方的內容，簡舒培在2022年登記參選台北市議員選舉，明知開立政治獻金專戶須經監察院許可後才能收取政治獻金，卻在監院許可前一天收受王姓支持者贊助的20萬元，涉犯《政治獻金法》第26條第1項的「擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪」。檢察官調閱帳戶交易明細，簡舒培的政治獻金專戶許可時間為2022年5月10日到2022年11月25日，北檢傳喚簡舒培到案，她說政治獻金業務由簡姓助理處理，簡姓助理作證表示，當時是疫情期間，吳姓同事在獻金帳戶尚未開立前就說有支持者要捐款；他在2022年5月9日線上送件報請許可，，所以他立刻退款。吳姓助理告訴檢方，當時王姓支持者問能不能捐款並詢問帳號，已經問了兩個禮拜，沒想到王姓支持者一收到他提供的帳號就立即匯款，之後簡舒培告知還不能匯錢並要求盡速退款。檢察官比對簡舒培、2名助理證詞以及政治獻金專戶申請補件紀錄，獻金專戶因為退件晚一天才獲得許可的確有所依據，所以，加上欠缺其他積極證據，因此給予不起訴處分。