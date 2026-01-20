天王周杰倫與愛妻昆凌結婚11年，感情依舊如膠似漆。近日兩人現身2026澳洲網球公開賽（Australian Open），周杰倫雖在一分大滿貫慈善賽中遺憾首輪出局，但場邊夫妻倆的甜蜜互動卻意外成為全網焦點，甚至讓「#周杰倫昆凌生理性喜歡」一詞衝上微博與抖音熱搜話題，粉絲大讚是真愛的模樣。

▲昆凌（後排左）和周杰倫（後排右）在澳網場上互動親密，互摸大腿談笑風生，羨煞粉絲。（圖／翻攝自抖音＠香草吧吧噗）
身體自然地靠近　無法刻意的生理性喜歡

近日在中國網路瘋傳的「生理性喜歡」，意指情侶或夫妻間下意識的肢體接觸與親密反應。這種喜歡並非刻意表演，而是身體本能地想靠近對方、觸摸對方。網友指出，周杰倫與昆凌在看台上的互動完全詮釋了這個詞：沒有刻意的放閃，只有自然的相依。

夫妻互摸大腿！粉絲：是安撫受傷的心靈嗎

根據現場捕捉到的畫面，周杰倫身穿黑色T恤、頭戴「LAS VEGAS」棒球帽，昆凌則在一旁戴著墨鏡笑得燦爛。最讓粉絲暴動的一幕，是昆凌在談笑間自然地將手放在周杰倫的大腿上輕輕撫摸，而周杰倫也一臉寵溺地接受這份親暱。

這一幕引發粉絲在留言區分析，有人聯想到周杰倫在比賽中「一球未揮」就遭淘汰，打趣表示：「是不是因為杰倫喜歡的選手丟分了或自己輸了，昆凌在安撫他？」還有人開玩笑解讀：「應該是家裡說好，如果摸腿就是有人在拍周杰倫，提醒他縮小腹！」另外也有粉絲留言直呼：「最羨慕的女人」、「喜歡了幾十年的偶像真的是個好男人」、「這就是老夫老妻的頂級浪漫」。

澳網之旅含糖量超高！話題不斷

此次澳洲行，周杰倫不僅與費德勒（Roger Federer）、阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）網壇巨星同框，帶著昆凌與家人一起感受網球熱潮。目前該話題仍在社群平台持續發酵，有粉絲表示，看多了娛樂圈的分分合合，杰倫昆凌的穩穩幸福，才是最讓人嚮往的愛情模樣。

