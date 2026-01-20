天王周杰倫與愛妻昆凌結婚11年，感情依舊如膠似漆。近日兩人現身2026澳洲網球公開賽（Australian Open），周杰倫雖在一分大滿貫慈善賽中遺憾首輪出局，但場邊夫妻倆的甜蜜互動卻意外成為全網焦點，甚至讓「#周杰倫昆凌生理性喜歡」一詞衝上微博與抖音熱搜話題，粉絲大讚是真愛的模樣。
這一幕引發粉絲在留言區分析，有人聯想到周杰倫在比賽中「一球未揮」就遭淘汰，打趣表示：「是不是因為杰倫喜歡的選手丟分了或自己輸了，昆凌在安撫他？」還有人開玩笑解讀：「應該是家裡說好，如果摸腿就是有人在拍周杰倫，提醒他縮小腹！」另外也有粉絲留言直呼：「最羨慕的女人」、「喜歡了幾十年的偶像真的是個好男人」、「這就是老夫老妻的頂級浪漫」。
身體自然地靠近 無法刻意的生理性喜歡近日在中國網路瘋傳的「生理性喜歡」，意指情侶或夫妻間下意識的肢體接觸與親密反應。這種喜歡並非刻意表演，而是身體本能地想靠近對方、觸摸對方。網友指出，周杰倫與昆凌在看台上的互動完全詮釋了這個詞：沒有刻意的放閃，只有自然的相依。
夫妻互摸大腿！粉絲：是安撫受傷的心靈嗎根據現場捕捉到的畫面，周杰倫身穿黑色T恤、頭戴「LAS VEGAS」棒球帽，昆凌則在一旁戴著墨鏡笑得燦爛。最讓粉絲暴動的一幕，是昆凌在談笑間自然地將手放在周杰倫的大腿上輕輕撫摸，而周杰倫也一臉寵溺地接受這份親暱。
