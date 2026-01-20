我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市千金股再迎來新成員！量測儀器大廠致茂今（20）日盤中攻上1020元，上漲逾7%，創下新天價。致茂長期受惠AI與HPC測試需求大增也是輝達指定合作夥伴配合半導體大廠應用需求。去年12月營收為新台幣36.47億元，月成長42.6%、年成長59.3%，創新高，優於預期，公司看待2026年受惠於AI與HPC乃至自動駕駛多元應用挹注設備需求，全年續拚成長。致茂說明，去年12月營運動能持續強勁，營收優於預期。致茂2025年12月的銷售額顯著上升，且整體第4季營收表現亮眼，並明顯超出市場預期，主要受惠於AI相關設備需求升溫，尤其是AI伺服器電源測試設備，以及車用系統級測試設備（SLT handler）需求增長所帶動，顯示電力測試及半導體領域仍有強勁的業務動能。展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU（圖形處理器）與ASIC（特殊積體電路晶片）專案，可望從下半年進入量產，進一步支撐SLT handler以及量測設備業務成長。公司亦規劃提升交期與技術能力，以因應新架構產品導入及客戶擴張需求，整體營運前景維持正向。致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年將成長30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。