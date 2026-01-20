我是廣告 請繼續往下閱讀

針對前高雄市警察局長林炎田調任台北市警察局長，高市警局長由航空警察局局長趙瑞華陞任並於今（20）日進行交接。高雄市長陳其邁在接受訪問時除再次感謝林炎田過去的努力，讓高雄的治安能夠維持穩定，保障人民生命財產的安全，也認為警察局長最重要的工作，就是要貫徹整個法律的執行，能夠強力地打擊犯罪、維護治安，這也是他對警察局長唯一的一個要求。陳其邁指出，在整個執法的過程裡面，一方面能夠維持治安，二方面也能夠同步來精進警察同仁的待遇，跟整個高雄未來怎麼樣能夠讓治安工作結合智慧、科技，不斷去提升在打擊犯罪的工作。他並提到，高雄的活動非常多，各項大型群眾的事件常常會是治安工作的重點，大型活動或者是在人潮多的部分，能夠進一步的預防犯罪，加強整個勤務的工作，來保障整個活動的順利進行。陳其邁也希望新任警察局長能夠儘速地了解高雄市整體治安的狀況並馬上上手，讓治安的工作能夠同步的接軌，沒有中斷。