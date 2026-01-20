台灣成衣品牌NET近年來企業形象良好，廣受不少民眾愛戴，營收也是一年比一年還要更高，但最近NET陷入抄襲爭議，有民眾去逛門市時，發現一件超可愛的電繡石虎T恤，心動想要購入，結果發上社群之後卻被發現該圖案是漫畫作家「石虎抱抱」的作品，興奮貼給粉專告知，沒想到石虎抱抱卻相當傻眼表示：「根本沒有授權給NET」，還提出2大證據證明自己就是原創，而NET官方則尚未出面回應。
NET形象突然翻車？電繡石虎T恤民眾以為聯名款
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「NET新出的台灣系列？電繡石虎真的好可愛唷！貓控感到動搖，覺得又要不受控制了！」只見該件NET衣服其實就是簡單的黑色T恤，在左胸口的口袋印上兩隻可愛的電繡石虎圖，看起來簡潔百搭，另外還有白色款、咖啡色款。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的好可愛唷！我也想買」、「才299元嗎？我來買爆他」、「太可愛了啦！超想要的，改天去門市找找看」；不過也有眼尖觀眾發現：「等等這隻不是石虎抱抱的圖嗎？」、「這是跟石虎抱抱聯名的嗎？好可愛！」
NET遭爆抄襲石虎圖印在T恤上！作者傻眼揭「2大證據」發聲
然而在社群討論度很高，有民眾熱心傳給粉專「石虎抱抱」分享，結果沒想到該粉專感到非常傻眼表示：「雖然我們很久沒有發文了，但還是有好心粉絲興奮的跟我說們石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上.....問題是我們沒有對貴公司授權耶？」
石虎抱抱表示「之前唯一有以教育目的的授權只有火炎山生態館喔！貴公司是不是該跟我們聯繫一下？」石虎抱抱也提出2大證據證明自己是原創者，包括多年前曾經在LINE就已經上架過「石虎抱抱」原創貼圖，以及粉專從2014年就以該圖案經營粉專。
NET官網找不到石虎T恤！民眾狂標記「官方尚無回應」
《NOWNEWS》記者也到NET官網查詢是否有該件衣服的款式，不論打上石虎、老虎、台灣等關鍵字都找不到相關商品，實際致電NET門市，店員則透露不方便回答相關問題。
不管是臉書還是Threads都有民眾標記NET官方帳號，要求出面回應表示「很喜歡NET家的衣服，如果真的做錯事希望可以出面說明TAT」、「支持NET非常久了！但如果真的是抄襲的話，真的要出來說清楚」、「雖然很支持NET，但人家作者都講話了....感覺還是要處理一下」不過截至目前為止，NET官方尚無任何回應。
資料來源：石虎抱抱粉專、Threads
