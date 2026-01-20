我是廣告 請繼續往下閱讀

NET形象突然翻車？電繡石虎T恤民眾以為聯名款

NET新出的台灣系列？電繡石虎真的好可愛唷！

▲網友分享逛NET看到可愛石虎T恤超想買，結果眼尖網友發現，圖案跟漫畫作家「石虎抱抱」創作的栗歐非常相像，引爆討論。（圖/Threads）

「等等這隻不是石虎抱抱的圖嗎？」、「這是跟石虎抱抱聯名的嗎？好可愛！」

NET遭爆抄襲石虎圖印在T恤上！作者傻眼揭「2大證據」發聲

問題是我們沒有對貴公司授權耶？」

▲石虎抱抱粉專傻眼發聲表示，自己並沒有授權給NET圖案，引爆NET抄襲爭議。（圖/Threads、石虎抱抱臉書）

「之前唯一有以教育目的的授權只有火炎山生態館喔！貴公司是不是該跟我們聯繫一下？」

▲石虎抱抱也表示團隊曾經製作LINE原創貼圖上架過，證明自己是圖案的原創者。（圖/LINE貼圖小舖）

NET官網找不到石虎T恤！民眾狂標記「官方尚無回應」

實際致電NET門市，店員則透露不方便回答相關問題。

不過截至目前為止，NET官方尚無任何回應。