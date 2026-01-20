我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工大廠聯電股價近日表現強勁，今（20）日開低走高，盤中一度攻上漲停價68.7元，創2021年9月中以來4年4個月高價，雖然漲停打開，但仍有超過半根停板的漲幅，截至中午12點，成交量來到將近40萬張。聯電股價今年以來明顯轉強向上，呈現震盪上攻態勢，以1月5日觸及的48.1元低點計算，迄今已飆漲達42.83%。聯電2025年12月自結合併營收為新台幣192.8億元，雖月減9.2%、仍年增1.66%，使第四季合併營收618.09億元，季增4.54%、年增2.36%，創近3年高、改寫歷史第五高。全年合併營收2375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高。聯電先前預期2025年第四季晶圓出貨量將持平第三季、美元平均售價（ASP）持穩，季產能維持約130.5萬片12吋約當晶圓，稼動率估略降至74～76%（mid-70%），毛利率略降至27～29%（high-20%）區間。全年晶圓出貨量則預估成長11～13%（low-teens）。展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，考量成熟製程產業稼動率回升且價格趨穩，預期平均售價（ASP）降幅有限。目前終端需求維持穩定，半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。聯電預期2026年晶圓出貨動能將延續能，其中22/28奈米估達雙位數成長，客戶高階手機OLED驅動IC及射頻（RF）晶片採用22奈米製程將擔當主動能，新加坡廠新產能將於下半年量產。8吋廠在電源管理晶片（PMIC）驅動下，則可望延續高個位數成長動能。