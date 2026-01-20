我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕攤開多功能防災包，緊急避難時可以打地舖用。（圖／台中市政府提供，2026.01.20）

▲多功能防災包攤開後，圖案是災難求生的必要知識，相當實用。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.20）

台中市消防局結合國家防災日與台中市特有的市民野餐日，設計多功能的防災避難包，市長盧秀燕今天在市政會議公開亮相寬達60公分的避難包，防潑水材質打開後可當野餐墊，更可供打地鋪！圖案還是避難須知，包括巨震求生、避難處所、避難包應備物品等，讓民眾能在緊急事態發生時不致慌亂。盧秀燕說，台中市除了做為活動抽獎獎品，也開放版權，歡迎有需求的各機關團體，自行取用製作。盧秀燕今（20）日主持市政會議時，特別介紹市府消防局設計的多功能防災避難包。她表示極端氣候時代天災頻傳，加上外部地緣政治不穩定等因素，市府近期宣導加強防災意識，消防局設計的多功能防災避難包，在行政院進行災害防救業務訪評時，受到高度讚賞。盧秀燕當場示範避難包的設計及使用方法，平時是59乘以50公分的大袋子，可以放防災物資，拉鍊拆解後攤開成地墊，和一般正方形野餐墊略有不同，長方形的地墊可在避難需要打地鋪時派上用場，圖案則是防災避難知識以及物資盤點表，相當實用。台中市消防局表示，防災包重要的是內容，外觀並不限於任何形式，去年業務評鑑時，曾發放給行政院及其他縣市進行交流，各縣市回饋非常熱烈，未來防災避難包會作為宣導活動的抽獎獎品。市長盧秀燕得知後，指示消防局無償提供版權，讓各機關團體有需求者，可以自行取用製作。