台灣本周受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，而更高緯度的日本更是低溫不斷，日本氣象廳已經發布「大雪警報」，包括東北地區、北海道、東北與北陸地區等，降雪恐達70公分，東京、大阪的氣溫預報更是出現0度的數字，氣象專家賈新興提醒，日本近期大雪會集中在「日本海側」，請有相關行程的民眾注意天氣及航班資訊。
日本天氣注意！氣象廳發布大雪警報
氣象廳表示，從周三（1月21日）上午開始，東北地區（青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島）24小時內可能降雪50公分，北海道約40公分；隨後的24小時內，東北與北陸地區（石川、福井、富山、新潟）預估將有70公分的降雪，近畿地區（京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、三重）則可能達50公分。
日本下雪熱區出爐 東京氣溫最冷只剩0度
賈新興指出，冬季冷空氣從北極圈外洩，中高緯度的日本、韓國等地首當其衝，除了低溫外，日本海又提供豐沛的水氣不斷朝日本境內輸送，導致降雪環境更有利，像是鳥取縣、富山縣、秋田縣、新瀉縣等，只要是日本西側的陸地，都容易出現極端濕冷氣溫和下雪。
賈新興提及，若以台灣人愛去的東京、大阪來看，降雪的條件沒有那麼好，但低溫依舊相當明顯，本周預報氣溫整天不超過攝氏8度，甚至早晚低溫有0度、零下1度的可能；韓國則是普遍低溫，但水氣沒有日本多，所以下雪的情況沒那麼明顯。
冷空氣外洩南下 台灣也要冷到2月
賈新興說明，氣象學中有個名詞叫「阻塞高壓」，它的出現會阻礙地面天氣系統的移動，導致特定地區出現長時間相同的天氣；近期阻塞高壓導致「低壓槽線」加深，加深的位置恰巧在日本、韓國附近，使得偏冷的現象頻頻發生，搭配日本海提供的水氣，雪勢隨之而來。
賈新興補充，台灣在這波冷空氣南下屬於比較邊緣的位置，等級落在強烈大陸冷氣團，同樣也是水氣偏多，因此本周桃園以北、宜蘭都是濕冷天氣為主，冷氣團預計周六（1月24日）慢慢減弱，但長期來看和日韓天氣類似，一直到2月都會是冷空氣容易侵襲的情況。
