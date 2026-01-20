我是廣告 請繼續往下閱讀

日本天氣注意！氣象廳發布大雪警報

▲日本氣象廳近期發布「大雪警報」，東北地區、北陸地區、北海道都要特別留意。（圖／日本氣象廳）

日本下雪熱區出爐 東京氣溫最冷只剩0度

▲低溫搭配日本海豐沛的水氣，近期日本西側的陸地，都容易出現極端濕冷氣溫和下雪。（圖／記者葉政勳攝）

冷空氣外洩南下 台灣也要冷到2月

▲阻塞高壓導致「低壓槽線」加深，加深的位置恰巧在日本、韓國附近。（圖／賈新興提供）

台灣本周受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，而更高緯度的日本更是低溫不斷，，降雪恐達70公分，東京、大阪的氣溫預報更是出現0度的數字，氣象專家賈新興提醒，，請有相關行程的民眾注意天氣及航班資訊。氣象廳表示，從周三（1月21日）上午開始，東北地區（青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島）24小時內可能降雪50公分，北海道約40公分；，近畿地區（京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、三重）則可能達50公分。賈新興指出，冬季冷空氣從北極圈外洩，中高緯度的日本、韓國等地首當其衝，除了低溫外，日本海又提供豐沛的水氣不斷朝日本境內輸送，導致降雪環境更有利，像是鳥取縣、富山縣、秋田縣、新瀉縣等，賈新興提及，若以台灣人愛去的東京、大阪來看，降雪的條件沒有那麼好，但低溫依舊相當明顯，；韓國則是普遍低溫，但水氣沒有日本多，所以下雪的情況沒那麼明顯。賈新興說明，氣象學中有個名詞叫「阻塞高壓」，它的出現會阻礙地面天氣系統的移動，導致特定地區出現長時間相同的天氣；賈新興補充，台灣在這波冷空氣南下屬於比較邊緣的位置，，冷氣團預計周六（1月24日）慢慢減弱，但長期來看和日韓天氣類似，一直到2月都會是冷空氣容易侵襲的情況。資料來源：