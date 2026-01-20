我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市一名羅姓男子於2025年11月間，步行經過仁愛路某賣場時，因一時貪念，竟趁無人注意之際，順手牽羊竊走掛在機車上的火雞肉飯便當，陳姓女車主發現價值約80元的午餐不翼而飛後憤而報警，警方隨後循線逮獲羅男，但他早已將便當吃光光。嘉義地院審理後，考量其過去有酒駕前科且未與被害人和解，依竊盜罪判處拘役10日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，總計需繳納1萬元給國庫；若以當初遭竊的80元便當計算，這筆罰金足以讓羅男大啖125份火雞肉飯便當。判決書指出，羅男過去曾因酒駕公共危險罪被判刑5個月，並於2024年8月才剛服刑期滿出監，不料在出獄僅一年多後又再度犯下竊盜罪，2025年11月8日上午11時許，羅男步行經過仁愛路某大賣場時，見路旁機車上掛著香氣四溢的火雞肉飯便當，竟心生歹念偷走便當後離去。當機車騎士陳女返回停車處時，發現剛買好、價值約80元的火雞肉飯便當竟直接蒸發令她氣憤不已，隨即前往派出所報案，警方隨即調閱監視展開追查，鎖定羅姓男子的行蹤並通知其到案說明。羅男到案後坦承犯行，不過便當早已被他吃光，導致警方無法查扣贓物；全案經警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦，並由檢方依法起訴並聲請簡易判決處刑。嘉義地院法官在審理時指出，羅男案發至今仍未與被害人達成和解，但考量羅男坦承犯行的態度、犯罪手段，以及所竊取的便當價值僅約80元，情節尚屬輕微，最終依竊盜罪判處其拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。此外，針對其犯罪所得的雞肉飯便當，雖然因已食用完畢而未能扣案，但依法仍須追徵其價額。